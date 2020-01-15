Kadının, çekicinin çektiği araçtan düşürülmesine soruşturma
|15 Ocak 2020 15:44
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İstanbul Valiliği, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ın yaralanmasına ilişkin çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 2 gün önce Acıbadem Caddesi'nde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi otobüs durağı yakınında yol üzerine park eden aracın çekiciyle alınması esnasında yaşanan kazanın herkesi üzdüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kaza ile ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir.
Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkal Hanımefendi'ye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan böyle düştü
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