Bakan Pakdemirli'den üniversite adaylarına burs müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda ilk on bine girip ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri, veterinerlik gibi fakülte ve bölümlere yerleşenlere Bakanlık olarak burs vermeyi planladıklarını söyledi.

Pakdemirli, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, doğru planlama ve bilgi temelli tarım yönetimiyle Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelebileceğini dile getirdi.

Protokolün ayrıntıları hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Altyapıların ortak kullanımı, personel eğitimi, Ar-Ge, mesleki öğrenci eğitimi, çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konuların iş birliği içerisinde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması için gereken çerçeve ortaya konuldu." dedi.

Üniversitelerin bulundukları illerde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak tarım master planları hazırlanmasının da protokol kapsamında olduğunu anlatan Pakdemirli, coğrafi işaretli ürünlere dair farkındalık oluşturacak etkinliklerin de düzenleneceğini dile getirdi.

Pakdemirli, üniversite adaylarına burs müjdesi vererek, "Üniversite giriş sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri doğrultusunda Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri, veterinerlik gibi fakülte ve bölümlere yerleşenlere burs verilmesini planlıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak bilimle daima iç içe olduklarını ifade eden Pakdemirli, 61 araştırma enstitüsü, 3 bin 220 araştırmacı, 180 bin dekar araştırma ormanı ve laboratuvar gibi pek çok bilimsel altyapıya sahip olduklarını ifade etti.

- KKTC Su Temin Projesi'ndeki arıza

Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi'ndeki arızaya ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sabotaj olması için çok örgütlü olması lazım. Çünkü 280 metre denizin altındaki şamandıranın kesilmesi lazım. 280 metreye dalan bir dalgıç ben tanımıyorum. Bunlar komplo teorilerinden öte değil. Olayın kaynağı doğal sebepler gibi görünüyor. Burada en önemlisi Kıbrıs'ın susuz kalmamasıdır. Bu konuyla ilgili de hiçbir endişe olmasın."

Pakdemirli, taklit ve tağşiş üretim yapanlara yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine de mevzuatta hapis cezasının olmadığını ancak bazen taklit ve tağşişi yapanların, ödedikleri cezalardan daha fazla para kazandıkları için usulsüzlüğe devam ettiklerini belirtti.

Söz konusu firmaların bu usulsüzlükleri farklı isimdeki şirketler altında yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, "Bunu engelleme noktasında yasal düzenleme çalışması yaptık. Bu yasal düzenlemede amaç, neticeyi tam anlamıyla almak. Bunu alışkanlık haline getirmiş olanları meslekten ve ticaretten men etmek gerekiyorsa, hapis cezası gerekiyorsa, başka türlü cezalarla bu arkadaşları toplumun sağlığını tehdit etmekten men etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Bakan Pakdemirli ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalandı.