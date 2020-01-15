İzmir'de feci ölüm: Dövmedeki yazı gerçek oldu
|15 Ocak 2020 17:11
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken boy aynasından kırılan camların boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren gencin boynunda ise İngilizce 'Cut here (Burayı kes)' yazılı dövme olması ise dikkat çeken rastlantı oldu.
Olay, geçtiğimiz pazar akşamı Kılıçreis Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Destan Arda (25) ve bir arkadaşı şakalaşmak amacıyla birbirlerini kucaklamaya kalkıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Destan Arda, boy aynasının üzerine düştü. Arda, aynadan kopan parçaların boğazını kesmesi sonucu kanlar içinde kaldı. Evde bulunan arkadaşları durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Destan Arda'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Boğazında 'Burayı kes' yazılı dövmesi vardı
Öte yandan kırılan aynanın camlarının boğazını keserek ölümüne sebep olduğu Destan Arda'nın boynunda İngilizce 'Cut here (Burayı kes)' yazılı dövmesi acı bir rastlantı olarak dikkat çekti.
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