DSİ ve TEİAŞ personeline, 4 bin TL'lik koruyucu giyim yardımı

Enerji hizmet kolunda yetkili Enerji Bir Sen, toplu sözleşme hükmüne dayalı olarak ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda koruyucu giyim yardımı miktarlarının belirlendiğini açıkladı

2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede, koruyucu giyim yardımına ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

DSİ İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Komisyon raporunda çalışmalarımız neticesinde açık arazi, şantiye, atölye, danışma-denetim ve matbaa, arşiv, kütüphane, teknik hizmetler, genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler personeline 4.338TL, Laboratuvar teknik ve sağlık hizmetleri personeline 4529TL olarak ödenmesini sağlayarak DSİ çalışanlarımız adına büyük bir kazanımın altına imza atmış olduk.

TEİAŞ İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Enerji Bir-Sen olarak 1. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde (2012) elde ettiğimiz Koruyucu Giyim Malzemesi Kazanımımız 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında TEİAŞ çalışanlarımıza 2020 için en düşük 3.358,80TL olarak verilecektir.

Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Cemil Şentürk, Gürkan Kaya, Erkan Karahan, Türker İpek, Ankara 5 Nolu Şube Başkanı Oğuz Altunöz ve Şube Yönetiminin katıldığı komisyon toplantısında imza altına alınarak sonuçlanan Koruyucu Giyim Malzemesi tüm TEİAŞ çalışanlarımıza hayırlı olsun.