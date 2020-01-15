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Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu

Uşak merkeze bağlı Susuzören köyünde yaşayan 28 yaşındaki Ferdi Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle genç yaşta sürü sahibi oldu
 15 Ocak 2020 20:02
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Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle genç yaşta sürü sahibi olan Uşaklı 28 yaşındaki Ferdi Aslan, hayvancılıkta daha da ileri noktalara ulaşmayı hedefliyor.

Uşak merkeze bağlı Susuzören köyünde yaşayan Ferdi Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında sürü yöneticiliği eğitimi aldı.

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğünce sertifika verilen Aslan'a, proje kapsamında 2 yıl önce 37 küçükbaş damızlık hayvan hibe edildi. Daha sonra köyüne ağıl yapan ve ardından da tamamen işine odaklanan Aslan, zamanının büyük bölümünü burada geçirmeye başladı.

Hayvanlarıyla çocuk gibi ilgilenen Aslan, aldığı eğitimden de büyük fayda gördü ve ağılındaki sürü sayısını 3 yılda 100'e çıkardı. Bu süreçte hayatını Meral Aslan ile birleştiren Aslan, eşinin de desteğiyle sürü sayısını artırıp daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Köyünde üç yıl öncesine kadar gelecek hayalleri kuran Ferdi Aslan, devlet desteğiyle değişen hayatı için katkı sunanlara teşekkür ediyor.

- "İşsiz olduğum için kız vermiyorlardı"

Ferdi Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genç Çiftçi Projesi" ile bambaşka bir hedefe yürümeye başladığını söyledi.

Genç yaşta tek başına sürü sahibi olmanın kolay bir iş olmadığına dikkati çeken Aslan, şunları belirtti:

"Şimdi hedefimiz 300 hayvan sayısına ulaşabilmek. Buraya kadar geldiysem bunu başarmak artık zor değil. Küçük bir dokunuşla hayatım değişti. Öyle ki bundan 5 yıl önce işsiz olduğum için bana kız vermiyorlardı. İki yıl önce 37 hayvanla çobanlık yapmaya başladım. Sürü büyüdükçe gelirim arttı. Kısa sürede hayvan sayısı arttı ve evlendim. Eşimle beraber çalışarak sürüyü genişlettik."

Yem ihtiyacını tarlasını ekerek karşıladığını hatırlatan Aslan, havalar uygun olduğunda da hayvanları meraya çıkardığını dile getirdi.

Eşinin de kendisine büyük destek olduğunu vurgulayan Aslan, "Hayvanların sütünü peynir yoğurt yaparak satıyoruz. Hayvancılıkta gelir var ama bunun için çok çalışmanız lazım. Eşimle çalışıp kazanıyoruz. Şu anda bir yaşında kızımız var, mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Meral Aslan ise her geçen gün gelirlerinin arttığını belirterek, aldıkları destek ile evlenebildiklerini söyledi.

- "İşsiz gençlere örnek olacak bir yaşam hikayesi var"

Uşak Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ise Ferdi Aslan'ın aldığı destek ile kendine yeni bir hayat kurduğunu ifade etti.

Kentte yürüttükleri projelerle ilgili bilgi veren Keleş, "Genç Çiftçi Projesi kapsamında ilimizde son üç yılda 493 projeye toplam 15 milyon liralık hibe destek sağladık. Bu desteklerle pek çok kişi iş sahibi oldu. Ferdi kardeşimizin özellikle işsiz gençlere örnek olacak bir yaşam hikayesi var. Ülkemizin kalkınması için çalışmak ve üretmek zorundayız, bakanlığımızın bu yönde hazırladığı projelere katılımı artırmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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