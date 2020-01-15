1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK'dan 'taksit sınırlandırması' açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: "BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, bilinçli tüketimin ve basiretli borçlanmanın teşvik edilmesi, cari açığı artırıcı etkilerden kaçınılması ile yurt içi tasarrufların artırılması amaç ve hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yapmaktadır"
 15 Ocak 2020 21:26
Yazdır
BDDK'dan 'taksit sınırlandırması' açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığı anımsatılarak, söz konusu düzenlemelerin birçok ekonomik aktörü ve makro-ekonomiyi etkileme potansiyeli barındırdığından bu alanda yapılan düzenlemelerde karar alma sürecinin hızlı olabilmesinin ve uygulamada esneklik sağlanabilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, bilinçli tüketimin ve basiretli borçlanmanın teşvik edilmesi, cari açığı artırıcı etkilerden kaçınılması ile yurt içi tasarrufların artırılması amaç ve hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kredi vade sınırları ile kredi kartı taksit sınırlamalarına ilişkin düzenlemeler yaptığı aktarıldı.

Söz konusu düzenlemelerin birçok ekonomik aktörü ve makro-ekonomiyi etkileme potansiyeli barındırdığından bu alanda yapılan düzenlemelerde karar alma sürecinin hızlı olabilmesinin ve uygulamada esneklik sağlanabilmesinin önem arz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan ve 14/1/2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, kredi kartı taksit sınırlarında olduğu gibi kredi vade sınırlarında da karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanabilmesi amaçlarıyla yönetmelik yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) kararı ile bu konuda değişiklik yapılabilmesi veya yeni bir sınırlama getirilebilmesi sağlanmıştır. Daha önce ise Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan ve 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren benzer nitelikteki bir değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin kurulca belirlenebilmesi sağlanmıştı."

Açıklamada, diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 93'üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince kurumun düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce sektör stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin kurulması bakımından ilişkili bakanlığın, kalkınma planı ve yıllık programla ilişkisinin kurulması açısından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alması gerektiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu değişikliklerle birlikte daha önce yönetmelik ile belirlenmekte olan kredi vade sınırları, yönetmelik yerine Kurul Kararı ile belirlenecekse de, kanun koyucunun iradesi doğrultusunda 5411 sayılı Kanunun anılan hükmü kurumun, diğer tüm düzenleme değişikliklerinde olduğu gibi ilgili kurumların görüşlerini almasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu zorunluluk yeni bir uygulama olmayıp, 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından beri aynı şekilde uygulanmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Anadolu aslanı' için 7 milyon liralık tesis kurulacak
15 Ocak 2020 21:36		 Kargo gemisi icradan satılacak
15 Ocak 2020 20:08
TESK: Perakende Yasası güncellenmeli
15 Ocak 2020 11:44		 Kamu bankaları 2020'de de iş dünyasına rahat nefes aldıracak
15 Ocak 2020 11:07
Telefon numarası taşıma sayısı 137 milyona yaklaştı
15 Ocak 2020 11:06		 Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı
15 Ocak 2020 11:05
'2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi gerçekleşecek'
15 Ocak 2020 10:39		 Karayollarında durum
15 Ocak 2020 08:39
Üretimsiz büyüme dönemine geri döndük
15 Ocak 2020 07:21		 Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'
14 Ocak 2020 23:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:53 - Kuyumcudan 17 kilogram altın çalan 2 kişi tutuklandı22:47 - HSK'dan terfi adımı! İhlal kararları terfide dikkate alınacak22:41 - Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki22:36 - Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı22:31 - Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı22:26 - Kadir İnanır'dan ikinci kez 'tiyatro' açıklaması22:21 - MHP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu22:16 - Adalet Akademisi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı22:11 - BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı22:05 - TBMM'de 10 kanun teklifi kabul edildi
22:03 - 'Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım'22:01 - Konya, kendi ekosistemini 'şehir coin' ile kuracak21:56 - CHP 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek21:51 - Stadyum yapılacaktı, 2 bin yıllık tarih çıktı21:46 - Manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar21:41 - Zeytinyağı Konseyinden 'gıda polisi' önerisi21:36 - 'Anadolu aslanı' için 7 milyon liralık tesis kurulacak21:31 - Hasan'dan üzen haber!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karga 2
james nunnally 1
barış için oradaydık 3
sanal alem 3
acıktım sanki ben 1
pal nostalji 2
Tristan da Cunha 2
kuğu 1
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 3
Bizde ergen olduk ama böyle değildik 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam