Hakim ve savcıların terfilerinde önemli düzenleme!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),hakim ve savcıların derece yükselmesi esaslarına ilişkin ilke kararında önemli bir değişiklik yaptı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK, Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı, 5 Nisan 2017'de yayımladı. Bu karar ile hakim ve savcıların terfisi sırasında, "ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, hal kağıtları ve sicil fişleri" gibi kriterlere bakılıyordu.

HSK O ADIMI ATTI

HSK bu hedefin hayata geçirilmesi için beklenen adımı attı. Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı'nın, yükselme esaslarını düzenleyen 6. maddesinde değişikliğe gidildi. Karara, "Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde; AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nce incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri" hükmü eklendi.

TERFİLERDE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu değişiklik sonrası, yargı mensuplarının terfilerinde, verdikleri kararlarla AİHM ve AYM'de ihlal kararına sebebiyet verip vermediklerine de HSK tarafından değerlendirilecek.

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