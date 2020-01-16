Faiz düştü satış patladı



Geçen yılın ilk 8 ayını durağan geçiren gayrimenkul sektörü ağustos ayından sonra şaha kalktı. Merkez Bankası'nın 2019'un ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesiyle konut kredi faizleri düştü. Kamu bankalarının öncülüğünde ağustosta başlayan indirim hamlesine özel bankalar da dahil oldu. Aylık faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 99'a indiren kamu bankalarına özel sektörün de yaptığı kampanyalarla destek olmasıyla konut satışları coştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıl boyunca 1 milyon 348 bin 729 ev satıldı. Hükümetin 2018'e başlattığı ve 31 Aralık'ta sona eren KDV ve tapu harcı indirimi de konut satışlarında aralık ayını tüm zamanların şampiyonu yaptı. Ülke genelinde geçen ay 202 bin 74 konut satılarak tüm zamanların aylık rekoru kırıldı.

ARALIKTA YÜZDE 47.7 ARTTI

Konut satışları geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.7 artarak 202 bin 74 oldu. Aralık 2019'da konut satışlarında ilk sırayı 40 bin 317 konutla (yüzde 20) İstanbul aldı. Toplam satışlarda ise 237 bin 675 konutla en yüksek pay yine İstanbul'un oldu. İstanbul'u 132 bin 486 konut satışıyla Ankara, 79 bin 221 konut satışıyla İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 185 konutla Ardahan oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

YABANCIYA 45 BİN 483 EV SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 14.7 artarak 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 20 bin 857 konutla İstanbul aldı. Bu kenti 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara ve 2 bin 213 konutla Bursa izledi. Irak vatandaşları 2019'da Türkiye'den 7 bin 596 konut satın aldı. Bunu, 5 bin 423 konutla İran, 2 bin 893 konutla Rusya, 2 bin 208 konutla Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.

İPOTEKLİ SATIŞ COŞTU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 603 artarak 50 bin 278'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 24.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardan İstanbul 10 bin 137 konut satışıyla yüzde 20.2 pay aldı. Türkiye genelinde bu dönemde diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 151 bin 796 oldu.

FAİZ DÜŞTÜ GÜVEN ARTTI

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, faizlerin gerilemesine bağlı olarak ekonomi ve sektördeki güven endeksinin yükselmesinin satışların temelini sağlamlaştırırken 2020 için büyük umut olduğunun altını çizdi. Durbakayım, "Geçtiğimiz yıl gerçekleşen satışların demografik yapısındaki olumsuz değişimlerin 2020'de normal seviyesine dönmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, toplam satışlar içindeki ipotekli satış ve birinci el satış oranlarının yeniden yüzde 50-60 seviyelerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

İLK YARIDAKİ DÜŞÜŞÜ İKİNCİ YARIDA TELAFİ ETTİK

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, hükümetin aldığı tedbirler sayesinde ertelenen talebin canlandığını belirtti. Elmas, "Aralıkta kırılan rekorda yıl sonunda biten tapu harcı ve KDV oranındaki indirimin de önemli bir payı oldu. Böylece yılın ilk yarısında yaşanan düşüşü ikinci yarıda telafi ettik ve çalışmalarımızın karşılığını aldık. Sektörümüzün yeniden moral bulmasıyla birlikte 2020 yılının üretim ve istihdamın arttığı daha bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. Elmas, kamu bankalarının birinci el konutlar için kredi faizini aylık 0.79'a çekmesinin de önemli bir adım olduğunu belirtti.

2017'DE REKOR KIRILMIŞTI

2012'den sonra artan konut satışı son 5 yılda zirve yaptı. Bu dönemde yıllık bazda en yüksek konut satış adedi 1 milyon 409 bin 314 ile 2017'de gerçekleşirken, 2014'te 1 milyon 165 bin 381, 2015'te 1 milyon 289 bin 320, 2016'da 1 milyon 341 bin 453 adet ve 2018'de 1 milyon 375 bin 398 adet ev satıldı.