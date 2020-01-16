İstanbul'da asit yağmuru yağacak mı? Uzmandan kritik uyarı
|16 Ocak 2020 10:34
|Yazdır
İstanbul'da asit yağmuru beklentisi, vatandaşlarda tedirginliğe oldu. Konu hakkında uzmanlar gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulundu.
ASİT YAĞMURU YAĞACAK MI?
İTÜ Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan' "Perşembe günü bu yüksek basıncın yerini alçak basınç alacak. Perşembe ve Pazar günü yağış bekleniyor. Şu anda kirli bir atmosferin içindeyiz. Bu şekildeyken yağan yağmur da asit yağmuru olacaktır. Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz." dedi. Açıklamaya göre perşembe ve pazar günü İstanbul'da görülebilecek yağışlara dikkat etmek gerekiyor.
"KURTARICI İLAÇLARININ DOZLARINI ARTIRILMASI GEREKİYOR"
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, şunları söyledi:
*Asit yağmurlarının ortaya çıkardığı en büyük problemler göz, cilt ve akciğer hastalıklarında karşımıza çıkıyor.
*Çünkü havaya karışan kükürt dioksit ve karbondioksit gazlarının kronik olarak solunmasıyla beraber hava yollarında ciddi tahriş oluyor bu tahrişe bağlı olarak, kronik akciğer hastalarının daha çok etkilendiğini görüyoruz.
*Özellikle alerjisi olanlar, astımı olanların hem göz hastalıkları açısından gözdeki alerjik reaksiyonlar açısından hem de üst hava yolları ağız, burun bölgesi mukoza ve hava yolları dediğimiz dokulardaki tahrişlerden dolayı insanlar oldukça etkileniyorlar.
*Ardından solunum sıkıntıları başlıyor, nefes darlığı olabiliyor, hırıltılı solunumlar olabiliyor, hastaların geçmeyen öksürük şikayetleri başlayabiliyor.
*Bu hastalar özellikle kronik akciğer hastasıysa bu dönemlerde mutlaka kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları ve uzman doktorları ile iletişim halinde olmalarını öneriyoruz.
"KAPALI ALANLARDA KALMAK GEREKİYOR"
Bu tür durumlardan korunmanın tek tekel yolunun kapalı alanlarda kalmak olduğun söyleyen Hürkal, "Hastalardan nasıl korunacağız diye çok soru geliyor özellikle bu tarz asit yağmurlarının arttığı dönemlerde yağmurun yoğunlaştığı dönemlerde tek temel korunma aslında kapalı alanlarda kalmak hem bedensel olarak hem de cilt sağlığı olarak mümkün olduğunca bu yağmurlardan uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Ama eğer mecburi işleri varsa ve dışarıda olacaklarsa da şemsiye ve korunaklı kıyafetler tercih edebilirler. Mevcut hastalıkları ile ilgili bir kötüleşme hissettiklerinde ilgili doktorları ile görüşerek belki de kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları gerekebilir" dedi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İkinci el araç alırken, sahte ekspertiz raporlarına dikkat!
16 Ocak 2020 10:50
|Mahkeme, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu için kararını verdi
16 Ocak 2020 08:56
|Abdullah Amca'nın tabure zaferi
16 Ocak 2020 08:23
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
16 Ocak 2020 06:30
|Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
15 Ocak 2020 22:36
|Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı
15 Ocak 2020 22:31
|Hasan'dan üzen haber!
15 Ocak 2020 21:31
|Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
15 Ocak 2020 20:41
|Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu
15 Ocak 2020 20:02
|Gençlere ve ailelere çakmak gazı uyarısı
15 Ocak 2020 19:59