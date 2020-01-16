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İstanbul'da asit yağmuru yağacak mı? Uzmandan kritik uyarı

İstanbul'da bugün beklenen asit yağmuru vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar, asit yağmurundan korunmak için uygulanacak en etkili yöntemin kapalı alanlarda kalmak olduğunu belirtiyor.
 16 Ocak 2020 10:34
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İstanbul'da asit yağmuru yağacak mı? Uzmandan kritik uyarı

İstanbul'da asit yağmuru beklentisi, vatandaşlarda tedirginliğe oldu. Konu hakkında uzmanlar gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulundu.

ASİT YAĞMURU YAĞACAK MI?

İTÜ Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan' "Perşembe günü bu yüksek basıncın yerini alçak basınç alacak. Perşembe ve Pazar günü yağış bekleniyor. Şu anda kirli bir atmosferin içindeyiz. Bu şekildeyken yağan yağmur da asit yağmuru olacaktır. Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz." dedi. Açıklamaya göre perşembe ve pazar günü İstanbul'da görülebilecek yağışlara dikkat etmek gerekiyor.

"KURTARICI İLAÇLARININ DOZLARINI ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, şunları söyledi:

*Asit yağmurlarının ortaya çıkardığı en büyük problemler göz, cilt ve akciğer hastalıklarında karşımıza çıkıyor.

*Çünkü havaya karışan kükürt dioksit ve karbondioksit gazlarının kronik olarak solunmasıyla beraber hava yollarında ciddi tahriş oluyor bu tahrişe bağlı olarak, kronik akciğer hastalarının daha çok etkilendiğini görüyoruz.

*Özellikle alerjisi olanlar, astımı olanların hem göz hastalıkları açısından gözdeki alerjik reaksiyonlar açısından hem de üst hava yolları ağız, burun bölgesi mukoza ve hava yolları dediğimiz dokulardaki tahrişlerden dolayı insanlar oldukça etkileniyorlar.

*Ardından solunum sıkıntıları başlıyor, nefes darlığı olabiliyor, hırıltılı solunumlar olabiliyor, hastaların geçmeyen öksürük şikayetleri başlayabiliyor.

*Bu hastalar özellikle kronik akciğer hastasıysa bu dönemlerde mutlaka kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları ve uzman doktorları ile iletişim halinde olmalarını öneriyoruz.


İşte asit yağmurlarından korunmanın yolları...

"KAPALI ALANLARDA KALMAK GEREKİYOR"

Bu tür durumlardan korunmanın tek tekel yolunun kapalı alanlarda kalmak olduğun söyleyen Hürkal, "Hastalardan nasıl korunacağız diye çok soru geliyor özellikle bu tarz asit yağmurlarının arttığı dönemlerde yağmurun yoğunlaştığı dönemlerde tek temel korunma aslında kapalı alanlarda kalmak hem bedensel olarak hem de cilt sağlığı olarak mümkün olduğunca bu yağmurlardan uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Ama eğer mecburi işleri varsa ve dışarıda olacaklarsa da şemsiye ve korunaklı kıyafetler tercih edebilirler. Mevcut hastalıkları ile ilgili bir kötüleşme hissettiklerinde ilgili doktorları ile görüşerek belki de kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları gerekebilir" dedi
İhlas Haber Ajansı
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