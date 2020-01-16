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3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu
|16 Ocak 2020 12:25
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Vıraca Mahallesi Yavuz Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Adnan Binbir'den (67) bir müddettir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında Adnan Binbir'i koltukta oturur vaziyette buldu. Yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri Adnan Binbir'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde ölü bulunan Adnan Binbir'in ilçede ilk kurulan radyolardan birinin eski sahibi olduğu öğrenildi.
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