Adana'daki FETÖ davasında 1 sanığa hapis, 2 sanığa beraat
|16 Ocak 2020 13:30
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayşe Salgut, A.T. ve M.B. ile avukatları katıldı.
Sanık Salgut savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık Ayşe Salgut'un FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olması ve örgüte ait kurumlarda SGK kaydının bulunması dikkate alınarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise '"delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Ayşe Salgut'u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer sanıklar A.T. ile M.B'nin ise beraatine karar verdi.
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