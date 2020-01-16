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İyidil'e beraat veren heyet, başka görevlere tayin edildi

15 Temmuz darbe girişimi ardından açılan darbe davasının sanıklarından eski Korgeneral Metin İyidil hakkında beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti ile ilgili HSK harekete geçti.
 16 Ocak 2020 13:49
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İyidil'e beraat veren heyet, başka görevlere tayin edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili davada çarptırıldığı 'ağırlaştırılmış müebbet hapse' ilişkin hükmü kaldırdı ve tahliyesine karar verdi.

Dairenin kararında, "Geçmişinde neredeyse her 10 yılda bir darbe girişimine sahne olmuş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar geniş çaplı bir darbe teşebbüsünün devletin meşru anayasal kurumları ve sivil halk dayanışması ile eşine az rastlanır bir biçimde akamete uğratıldığı, darbeye katılanların ilk defa bu kadar geniş çaplı bir yargılamaya tabi tutuldukları" denildi.

Kararda şunlar kaydedildi: "Bu itibarla, olağanüstü şartlar taşıyan darbe girişimi ile ilgili yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda, sanıkların eylemleri değerlendirilirken 'hayatın olağan akışı' gibi soyut ve belirsiz bir kavram yerine, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapısı, işleyişi, hiyerarşisi, failin içinde bulunduğu konum, rütbesi, askeri mevzuat, emir komuta zinciri ve eylemlerin gerçekleştiği zaman dilimi gibi daha somut kavram ve durumlar dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir."

Metin İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunuldu. Savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İyidil, TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. İyidil'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

HSK'DAN FLAŞ KARAR

Bu karar sonrası Hakimler ve Savcılık Kurulu da harekete geçti. HSK, İyidil'e şaşırtıcı şekilde beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nin başkan ve üyelerini başka görevlere atama kararı aldı. Ayrıca başkan ve üyeler ile ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, bu isimler il dışında başka görevlere tayin edildi.

Kaynak: Son.tv
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