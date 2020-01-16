Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
|16 Ocak 2020 15:12
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FETÖ'den aranan Metin İyidil'i sakladığı iddiasıyla Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir'in gözaltına alındığı bildirildi. Nihat Özdemir Metin İyidil'in kayınbiraderi.15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından tutuklanan isimlerden biri olan eski Korgeneral Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Geçtiğimiz günlerde hakkında verilen karar bozulan Metin İyidil, beraat etti ve tahliye oldu.
Kamuoyunda tepkilere neden olan kararın ardından Metin İyidil yeniden gözaltına alındı.
Nihat Özdemir'in oğlu gözaltına alındı
NİHAT ÖZDEMİR'İN OĞLU VE GELİNİ GÖZALTINDA
Metin İyidil'i sakladığı iddiasıyla, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir de gözaltına alındı.
Bu iki ismin yanı sıra Metin İyidil'in avukatı da gözaltına alındı.
HSK'DAN İNCELEME KARARI
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
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