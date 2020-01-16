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Tunceli'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Tunceli'de valilik ile kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi
 16 Ocak 2020 15:25
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Tunceli'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Tunceli'de valilik ile kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin temel hak ve özgürlükler arasında bulunduğu ve uluslararası sözleşmelerle Anayasa tarafından güvence altına alındığı, ayrıca bazı hallerde de kısıtlanabileceği anımsatıldı.

Tunceli'nin, terör örgütleri PKK/KCK, MKP/HKO, TKP/ML-Konferans/TİKKO ve DHKP/C'nin kırsalda silahlı faaliyet yürüttüğü tek il olması bakımından farklı özellik ihtiva ettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler, çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı şekilde kullanılıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu grupların, toplum psikolojisinde infiale neden olacak şekilde algı oluşturmaya çalıştıklarının bilindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, sportif faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içinde polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 16 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
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