Faiz indirimi kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|16 Ocak 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8800
|5,8810
|5,8480
|5,8490
|Avro
|6,5580
|6,5590
|6,5210
|6,5220
|Sterlin
|7,6370
|7,6760
|7,6190
|7,6570
|İsviçre Frangı
|6,0880
|6,1190
|6,0550
|6,0860
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8600
|5,9200
|5,8250
|5,8850
|Avro
|6,5200
|6,5900
|6,4900
|6,5600
|Sterlin
|7,5920
|7,7450
|7,5510
|7,7050
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