Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şiddeti, gerilimi, nefreti, kini sporla yan yana getirmememiz lazım." dedi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın 4. gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk sporu için çalıştayın önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Dört günden beri verimli, gayretli, samimi, keyifli bir ortam var. Bu güzel atmosfere sebebiyet veren herkese teşekkür ederim. İnşallah bu çalıştay Türk sporunun geleceği için milat olacaktır. Buraya katkı veren herkesin emekleri bir not olarak düşülecektir." diye konuştu.

Kasapoğlu, çalıştayın ilk 2 gününde futbolun daha sonra ise diğer federasyonların kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirterek, "Tabiri caizse herkesin eteklerindeki taşı döktüğü, fikirleri ve önerileriyle ortaya çıktığı bir gündem... Tabii ki gelecek stratejilerini de konuşuyoruz. Geçmişteki sorunların kaynağına yönelik tekrar yaşanmaması adına çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte sporumuza, geleceğimize ışık tutacak pek çok değerli arkadaşlarımızın fikirlerinden faydalanmak da bizler için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür eden Kasapoğlu, "Katılımcı, ortak akla ehemmiyet veren, istişare noktasında tüm tarafları önemseyen modelle camiamız, spor anlayışımız, gençlik projelerimiz yürümeye devam edecek. Bu manada çalıştayın bir süreç olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu başlangıç sürecini, bundan sonraki süreçte yeni çalıştaylarla ve burada edindiğimiz sonuçların değerlendirilmesi ve izlenmesiyle devam ettireceğiz. Çünkü her geçen gün değişen, gelişen, dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Bunun da bir gereği olarak gelişmelere, dönüşümlere adapte olma hatta bunların öncüsü olma noktasında bizlere önemli misyon düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Her anlamda zirveye oynayan bir ülkeyiz." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bugün 2019 icraatlarımızı anlatan bir sunum yaptı. Adeta son 18 yılı özetleyen kapsamlı bir sunumdu. Orada gördük ki ülkemiz; sanayisi, ekonomisi, tarımı, ulaşımı, turizmiyle her alanda hakikaten çok büyük açılımları gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu dönüşümü, gelişimi, daha hızlı bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu hızı da güzel bir şekilde yakalamış bulunmaktayız."

- "Hatalarla yüzleşiliyor"

Kasapoğlu, federasyonların sportif, idari ve mali anlamda sorunlarının bulunduğunu dile getirerek, "Hatalar var, bu hatalarla yüzleşiliyor. Şu bizi mutlu ediyor; hataları kabul eden ve bu hatalara bir daha düşmeme amacıyla yeni bir takım tedbirlere, açılımlara razı bir camiamız var. Öz eleştirisini hakikaten öz güvenli bir şekilde yapan camia var. Bu da bizi mutlu kılıyor. Bundan sonraki süreç adına da ümitvar olduğumuzu özellikle ifade edebilirim." şeklinde görüş belirtti.

"İdari, mali ve sportif anlamda bir süreçten bahsediyoruz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Bu süreçte herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi, bu anlamda çözümler üretilmesi gerektiğini söylüyoruz. Liyakatın, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin ne kadar önemli olduğuna dair mutabakatı ortaya koyuyor. Bizler için bundan sonraki mali perspektif için ümitvar bir görüntü ortaya koyuyor." diye konuştu.

- "Bekle bizi Tokyo, Türkiye geliyor"

Bakan Kasapoğlu, bu yıl önemli spor organizasyonlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları bizler, halkımız, spor camiamız için çok sevindirici olacak." dedi.

Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecine ilişkin soruya "Federasyonlarımız ve sporcularımızla iç içeyiz. Kota müsabakaları bir yandan devam ediyor. Onları mümkün olduğunca ciddi bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Henüz kota müsabakaları bitmedi, haziran ayında tamamlanacak. Takip ve desteğimiz devam edecek. Son olarak Filenin Sultanları'nın mücadele azmi, inancı, bizi olimpiyat yolunda ayrıca heyecanlandırdı. 'Bekle bizi Tokyo, Türkiye geliyor' diyoruz. " yanıtını verdi.

Kulüp başkanların sert söylemlerine ilişkin soru üzerine Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Şiddeti, gerilimi, nefreti, kini sporla yan yana getirmememiz lazım. Bu çalıştayda da konuştuk. Spor kardeşlik, dostluk, bir araya gelmek demek. Sporun ruhuna, özüne, mantığına birleştirici misyonuna karşı olan her şeye biz de mesafeli olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığımızın 'Rakibe jest yap' kampanyası var. O yüzden rekabeti sahada yaşayacağız. Rekabetin de bir standartı, nezaketi olacak, bize o yakışır. Sahanın dışında da bize dostluk yakışır. Türk sporu için 'el ele' dedik. İnşallah bu bir açılım, başlangıçtır. Türk sporu için el ele verdiğimiz gibi omuz omuza, gönül gönüle de vereceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte sporu şiddet, gerilim ve nefretle yan yana getirmeyeceğiz. Mesafemizi bu kavramlar, yaklaşımlarla koruyacağız."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından çalıştayı takip eden basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.