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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı
 16 Ocak 2020 18:27
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 121.000,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 122.482,43 puanı gören BIST 100 endeksi, 121.000 puan seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirtti.

Yarın yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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