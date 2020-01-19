1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

40 milyon turist eti yükseltecek!

Üretici ve tüketici açısından daha öngörülebilir ve kabul edilebilir dengeler oluştu. Ancak kırmızı et konusunda sektörden önemli uyarılar geldi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, et fiyatlarının önümüzdeki birkaç ay içinde artmasını beklediklerini söyledi
 19 Ocak 2020 08:20
Yazdır
40 milyon turist eti yükseltecek!

Geçtiğimiz iki yılda özellikle gıda enflasyonu cepleri yakmış, birçok ürüne gelen zamlar tüketicinin alım gücünü düşürmüştü. Hükümet, aldığı tedbirlerle enflasyonu belirli bir düzeye kadar düşürdü. Çarşı pazarda fiyat artışları dizginlendi.

Üretici ve tüketici açısından daha öngörülebilir ve kabul edilebilir dengeler oluştu. Ancak kırmızı et konusunda sektörden önemli uyarılar geldi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, et fiyatlarının önümüzdeki birkaç ay içinde artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Gazetesine özel açıklamalarda bulunan Yücesan "Marta kadar çok büyük değişiklik olmaz ama daha sonra fiyatlar yükselmeye başlar. Ramazan ayı ve ardından yaz sezonu var. Bu yıl 40 milyon turistin gelmesi bekleniyor. İçeride bu ihtiyacı karşılayacak et yok. Oteller, zincir marketlerle toplu alım için sözleşme yapıyor. 32-33 lira olarak seyreden fiyatların, 37-38 liraya çıkması durumunda, hükümet, müdahale alımı yaparak fiyatları aşağıya çekebilir" dedi.

ÜRETİCİ KÜSMESİN

Sanayici olmalarına rağmen yüksek et fiyatlarını doğru bulmadıklarını belirten Yücesan "Düşük olmasını da istemiyoruz. Etin kilosunun 37-38 TL bandında olması gerekiyor. Üreticinin de kazanacağı makul fiyatlar bunlar. Yoksa yurt dışına bağlı kalırız. Paramızla alacak et bulamayız. Biz eti yurt içinden almak istiyoruz. Üretici de emeğinin karşılığını almalı" diye konuştu.

Üretim maliyetlerinde yüzde 45-55 artış olmasına rağmen, kırmızı ette son bir yılda yüzde 6 zam yapıldığını hatırlatan Yücesan "Bu şekilde üretimin yapılması mümkün değil. Enflasyonla mücadele diğer sektörlerde olsun ama tarım ürünlerinde yapılmasın. Çünkü tarım ürünleri, sürdürülebilir bir model gerektiriyor. Siz bugün enflasyon işini hallettiniz, elinizde de çok para var ancak üretici yerinde durmuyorsa üretim yapamazsınız. Eğer üreticiyi yerinden çıkarırsanız o bir daha dönmez. Bu iş makine ile değil tamamen insan gücüyle oluyor. Üretici, maliyetini karşılayamıyor. Bir süre sonra da üretmekten vazgeçiyor. Bu durumun önünde geçilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
19 Ocak 2020 08:00		 Hamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okudu
18 Ocak 2020 20:58
Kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor
18 Ocak 2020 19:28		 Motorine 20 kuruş indirim, fiyatlara yansımayacak
15 Ocak 2020 17:31
Sarımsak halde 35 lira, pazarda 80 lira
14 Ocak 2020 19:14		 Hazine üst üste 6 aydır cari fazla veriyor
13 Ocak 2020 13:49
Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt
11 Ocak 2020 17:01		 Enflasyon düşecek kur çıkacak
11 Ocak 2020 09:30
MB'nin, 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi
10 Ocak 2020 15:11		 Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
10 Ocak 2020 13:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
1 yaşındaki çocuğa terörist denilir mi?
Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nazire yapmak 1
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
cumartesi 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 4
özlediğini belli etmeden belli etmek 1
saye 1
avukatların yeşil pasaport alması 1
19.01.2020 galatasaray vs denizlispor maçı 2
yalnızlıkla sevmek 1
ekran görüntüsü almak 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam