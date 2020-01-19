40 milyon turist eti yükseltecek!
|19 Ocak 2020 08:20
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Geçtiğimiz iki yılda özellikle gıda enflasyonu cepleri yakmış, birçok ürüne gelen zamlar tüketicinin alım gücünü düşürmüştü. Hükümet, aldığı tedbirlerle enflasyonu belirli bir düzeye kadar düşürdü. Çarşı pazarda fiyat artışları dizginlendi.
Üretici ve tüketici açısından daha öngörülebilir ve kabul edilebilir dengeler oluştu. Ancak kırmızı et konusunda sektörden önemli uyarılar geldi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, et fiyatlarının önümüzdeki birkaç ay içinde artmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye Gazetesine özel açıklamalarda bulunan Yücesan "Marta kadar çok büyük değişiklik olmaz ama daha sonra fiyatlar yükselmeye başlar. Ramazan ayı ve ardından yaz sezonu var. Bu yıl 40 milyon turistin gelmesi bekleniyor. İçeride bu ihtiyacı karşılayacak et yok. Oteller, zincir marketlerle toplu alım için sözleşme yapıyor. 32-33 lira olarak seyreden fiyatların, 37-38 liraya çıkması durumunda, hükümet, müdahale alımı yaparak fiyatları aşağıya çekebilir" dedi.
ÜRETİCİ KÜSMESİN
Sanayici olmalarına rağmen yüksek et fiyatlarını doğru bulmadıklarını belirten Yücesan "Düşük olmasını da istemiyoruz. Etin kilosunun 37-38 TL bandında olması gerekiyor. Üreticinin de kazanacağı makul fiyatlar bunlar. Yoksa yurt dışına bağlı kalırız. Paramızla alacak et bulamayız. Biz eti yurt içinden almak istiyoruz. Üretici de emeğinin karşılığını almalı" diye konuştu.
Üretim maliyetlerinde yüzde 45-55 artış olmasına rağmen, kırmızı ette son bir yılda yüzde 6 zam yapıldığını hatırlatan Yücesan "Bu şekilde üretimin yapılması mümkün değil. Enflasyonla mücadele diğer sektörlerde olsun ama tarım ürünlerinde yapılmasın. Çünkü tarım ürünleri, sürdürülebilir bir model gerektiriyor. Siz bugün enflasyon işini hallettiniz, elinizde de çok para var ancak üretici yerinde durmuyorsa üretim yapamazsınız. Eğer üreticiyi yerinden çıkarırsanız o bir daha dönmez. Bu iş makine ile değil tamamen insan gücüyle oluyor. Üretici, maliyetini karşılayamıyor. Bir süre sonra da üretmekten vazgeçiyor. Bu durumun önünde geçilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
Sefa Bilgitekin
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