Arda Turan: Yanlışlarım oldu, bedelini de ödedim

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve bir süredir adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Son dönemde yaşanan gelişmeler ve söylenen sözler üzerine bir açıklama yapma gereksinimi duyduğunu ifade eden Arda Turan, "Galatasaray benim çocukluk hayalim, aşkım. Ne mutlu bana ki hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı kırmızı olunca da hayatım boyunca hiçbir talebim ve şartım olmadı. Gittiğim her yerde, Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e, Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim ve bununla da iftihar ettim. Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var. Ben Galatasaray Kulübü'ne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum ve hep öyle de kalacak. Arda Turan ismi üzerinden Galatasaray'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa, bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben bunu hiç unutmadım. Bundan dolayı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulunun kararını saygıyla karşılıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek veren, sevgilerini ileten, başta ultrAslan olmak üzere, tüm Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatım boyunca onların desteğini her zaman arkamda hissettim" diye konuştu.

"EN İHTİYACIM OLDUĞU ANDA BANA YARDIM ELİ UZATAN FATİH HOCAYA MİNNETTARIM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkürlerini ileterek sözlerine devam eden deneyimli futbolcu, "Birkaç özel kelime de Fatih hocam için... Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen, en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası, çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun, içimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım, her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarısı için olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜM SPORCU KARDEŞLERİME VE KULÜPLERİMİZE YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Son olarak spor kamuoyuna seslenen Arda Turan, "Her bir kulübümüzün, oyuncumuzun başarısı, Türk futbolunun başarısı olacaktır. Başta milli takımımız olmak üzere, sahada ter döken, mücadele eden futbolcu kardeşlerime ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Yüreğim her zaman onlarla birlikte olacak" diyerek açıklamasını tamamladı.