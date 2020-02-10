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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.019,00 lira oldu
 10 Şubat 2020 12:42
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.019,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,20 302,40 303,20 303,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.992,00 2.013,00 1.998,00 2.019,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00 280,00 276,50 280,50
Lira(Tam) Ziynet 1.946,00 1.966,00 1.953,00 1.973,00
Yarım Ziynet 973,00 983,00 976,00 986,00
Çeyrek Ziynet 487,00 492,00 488,00 493,00
Anadolu Ajansı
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