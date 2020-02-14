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42 kişi bugün ailesine kavuşuyor

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilip Türkiye'ye getirilen 42 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeki zorunlu misafirliği bugün sona eriyor
 14 Şubat 2020 09:15
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42 kişi bugün ailesine kavuşuyor

14 gündür kontrol karantinasında tutulan 42 kişi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçekleştireceği ziyaretin ardından taburcu edilecek. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda geçen salı, vatandaşları ülkeye getiren uçuş ve sağlık ekibinin hastaneden çıkışına izin verilmişti.

Tuzlu su tepkisi

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, salgınla ilgili gerçekleştirilen konferansa katılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüse karşı tuzlu su ile burnu yıkama ve zerdeçal gibi önerilerde bulunanlara tepki gösterdi. Ünal, "Burnuna sık sık tuzlu su sıkarsın, AVM'lere ultraviyole koyarsın bu işi bitirirsin... Adam, 'Zerdeçal ve çörek otunu kavurup yersen ya da kaynatır yağını sıkarsan bütün virüsleri öldürür' diyor.

Koronavirüsü de geçtim bütün virüsleri öldürür diyor. Bunların tamamı palavra. 'Zerdeçal yiyorum virüs bulaşmaz' diye sakın ortada dolaşamayın. Ellerinizi yıkayın. Hapşırırken mendile hapşırın. Hasta birini görürseniz, aranıza en az 1 metre koyun. Grip mevsiminde bunun ayıbı olmaz, tokalaşmayın" dedi.
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