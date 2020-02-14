Adana'da FETÖ'nün 'asker abisine' hapis cezası
|14 Şubat 2020 11:38
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdullah Haydaroğlu ile avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Haydaroğlu, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Ben FETÖ'nün asker abiliğini yapmadım. İddia edildiği gibi 'Yusuf' kod adını kullanmadım. Örgütsel programları yüklemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ/PDY içerisinde "asker abisi" olarak faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının belirlenmesi ve örgüt üyeleri ile çok sayıda iletişim kaydının bulunması hususları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Hamdullah Haydaroğlu'nu ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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