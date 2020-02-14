1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 120.847,31 puana çıktı
 14 Şubat 2020 13:10
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 120.847,31 puana çıktı.

Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,78 puan ve yüzde 0,25 artarak 120.847,31 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 121.580,54 puanı gören BIST 100 endeksi, 120.500-121.000 dar bandı içinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yayımlanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
14 Şubat 2020 13:01		 Gram altın 307 lira seviyelerinde
14 Şubat 2020 11:17
Borsa, güne yükselişle başladı
14 Şubat 2020 10:00		 Dolar güne yükselişle başladı
14 Şubat 2020 09:34
Borsa, günü yükselişle tamamladı
13 Şubat 2020 18:16		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
13 Şubat 2020 17:34
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
13 Şubat 2020 17:26		 Dövizde gün sonu fiyatları
13 Şubat 2020 17:17
Merkez Bankası rezervleri arttı
13 Şubat 2020 15:26		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13 Şubat 2020 13:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:27 - Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda13:24 - AYM'den gazetecilerle ilgili iki karar13:19 - Hakimin 'Kanal İstanbul' açıklaması yapması etik bulunmadı13:14 - Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Bakan Albayrak'tan 'cari denge' açıklaması13:01 - Çeyrek altın ne kadar?13:00 - 'Adalet bir sayı, skor işi değildir'12:55 - Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi12:53 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
12:51 - Mahkemeden, güvenlik soruşturması davasında AYM ile uyumlu karar12:38 - Yardımcı pilotun ilk ifadesi: 'Pas geçin' talimatı gelmedi12:37 - Amcasını öldürdü, saniye saniye kameralara yansıdı12:33 - 7 Şubat MİT kumpası iddianamesindeki 'Oslo ses kayıtları' ayrıntısı12:25 - FETÖ'den tutuklu Başkan'ın mahkemede ilk ifadesi12:14 - Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 4 gözaltı12:13 - Yalova Belediyesi: Tutuklanan şahıs 41 kez dolandırmış12:11 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş bankası hisseleri diyanet'e devredilsin 7
mutluluk 9
kazık 1
ankapark'ın kapatılması 3
ihtira beratı 1
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 8
Bigi 5
sadi güven 1
fetö'nün en önemli siyasi ayağı kılıçdaroğlu ve ekibidir 6
şu an çalan şarkı 4
SON İLANLAR
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam