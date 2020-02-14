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Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul için yıkım kararı

Manisa'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 12 ilçedeki 29 okul binasının yıkılmasına karar verildi
 14 Şubat 2020 13:38
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Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul için yıkım kararı

Manisa'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 12 ilçedeki 29 okul binasının yıkılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde 252 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporu tamamlandı.

Rapor çerçevesinde, il genelinde fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 29 okul için yıkım kararı alındı.

Açıklamada yıkımına karar verilen binalarda eğitim gören öğrencilerin sağlam olan diğer bloklar, binalar ya da en yakın okullarda eğitime devam edeceği, tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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