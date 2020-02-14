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Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi yüzde 10,06'ya yükseldi
 14 Şubat 2020 15:29
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Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,01 iken, bu anket döneminde yüzde 10,06 oldu.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 9,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,51 ve yüzde 8,52 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,7 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 35,4 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 31,3 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 41,1'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 21,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

2020 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,8 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 41,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,6 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 10,1 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 14,3'ünün beklentilerinin yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 42,9'unun beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 14,3'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, diğer yüzde 14,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,43 iken, bu anket döneminde yüzde 10,83'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,31 iken bu anket döneminde yüzde 10,91 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,53 ve yüzde 11,02 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,75 iken, bu anket döneminde yüzde 10,40 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,77 ve yüzde 10,51 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,41 TL iken, bu anket döneminde 6,45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,51 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
Memurlar.Net
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