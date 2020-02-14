1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı

Tokat'ta emekli olduktan sonra hayalindeki el aletini yapmak için çalışmalara başlayan Namık Atlı, yaklaşık 100 bin lira harcayarak çok amaçlı el aletleri yaptı.
 14 Şubat 2020 19:40
Yazdır
Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı

Tokat'ta evli ve 2 çocuk babası Namık Atlı (55) asansörcü olarak faaliyet gösterdiği iş yerinden yaklaşık 2 yıl önce emekli oldu. Günlerinin değerlendirmek ve hayalindeki icadı yapmak için harekete geçen Atlı, gecesini gündüzüne kattı. Proje ve üretim çalışmalarının ardından çok amaçlı el aletlerini üretti. Atlı, daha sonra patent ve tasarım tescil belgesini aldı. 15 parçadan oluşan çok amaçlı el aletlerinin gündelik yaşamın yanı sıra doğal afetlerde kurtarma çalışmaları içinde kullanılması planlanıyor. Takım çantasında taşınabilen, ayarlanabilir sapıyla kısa sürede montajı yapılarak kürek, keser, çekiç, kazma, tırmık testere gibi el aletlerine dönüşen el aletlerinin hayat kurtarması bekleniyor.

Namık Atlı, doğayı ve çevreyi çok sevdiği için emekli olduktan sonra kolay taşınabilir el aleti seti üretmeye karar verdiğini kaydetti. Setin tasarımın yaparak tescil belgesini almak suretiyle yasal statüye kavuşturduğunu belirten Atlı, yaklaşık 2 yıllık emeğinin 100 bin liraya mal olduğunu söyledi. Çok amaçlı el aletlerinin başta doğal afetler olmak üzere birçok alanda kullanılabileceğine dikkat çeken Atlı, "Deprem, çığ veya benzeri doğal afetlerde, tarımın tüm alanında kullanılabilir. Elazığ depreminde bir kardeşimiz bir kişiyi elleri ile kazarak kurtardı. Bu aletler o kişinin elinde olsa bekli birçok kişiyi kurtarabilecekti" dedi.

Atlı, çok amaçlı el aletleri içerisinde tek bir sapa balta, kazma, çekiç, keser, kürek, tırmık, testere gibi ihtiyaç olan aparatı takarak ihtiyaç duyduğu anda kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
14 Şubat 2020 19:31		 AFAD ekipleri, 'iple kurulan' teleferik sistemiyle hasta kurtardı
14 Şubat 2020 16:44
Öğrenciler İBB önünde ulaşım zammını protesto etti
14 Şubat 2020 16:09		 Beyoğlu Belediyesinden 'logo' açıklaması
14 Şubat 2020 16:01
Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı
14 Şubat 2020 15:45		 İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor
14 Şubat 2020 14:46
'Ankara'da belediye otobüslerinde ücretsiz wifi olacak'
14 Şubat 2020 14:22		 Depremzedelere kar yağışı uyarısı
14 Şubat 2020 13:43
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
14 Şubat 2020 12:03		 Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi
14 Şubat 2020 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:22 - Bakanlık, halk sağlığı ile oynayan 74 firmayı açıkladı20:12 - Ak Partili Çelik'ten, İlker Başbuğ'a dava açıklaması20:01 - Dolandırıcı sitelere anında müdahale edilecek19:59 - Sanatçının mirasçısına vergi istisnası geliyor19:54 - İletişim Başkanlığından, 3 dilde Filistin kitabı19:50 - Valilikten, Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama19:40 - Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı19:31 - Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem19:22 - 'Atadan toruna tohum seferberliği' projesi tutar mı?19:22 - Rekabet Kurumu'ndan, Google'a ceza
19:15 - FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanının tahliye talebi reddedildi19:10 - İmamoğlu'nun uzlaşma şartları görünce vazgeçti19:02 - Pakistan'da, Erdoğan'ın namazı kıldırması istendi19:00 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:55 - Üniversite ilandaki hatasını düzeltti!18:41 - 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'18:36 - Eski sağlık çalışanı 15 kişiye FETÖ'den hapis18:25 - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bağış açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
Aynı adaylar 2 bakanlığa birden yerleşti
Hakimin 'Kanal İstanbul' açıklaması yapması etik bulunmadı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mausun kendi başına hareket etmesi 4
iş bankası hisseleri diyanet'e devredilsin 7
ponçik 2
Selçuk Parsadan 4
it iti ısırmaz 4
müptedi 3
mendebur 2
öğretmenlerin veli ziyareti yapması 4
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 1
dolar kuru 3
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam