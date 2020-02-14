1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.
 14 Şubat 2020 22:07
Yazdır
Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet" ile "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen zanlılardan, Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'lı terörist HDP milletvekilinin evinden çıktı
14 Şubat 2020 21:17		 FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanının tahliye talebi reddedildi
14 Şubat 2020 19:15
'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'
14 Şubat 2020 18:41		 Eski sağlık çalışanı 15 kişiye FETÖ'den hapis
14 Şubat 2020 18:36
5'i muvazzaf 11 askere FETÖ'den gözaltı
14 Şubat 2020 17:53		 FETÖ'den gözaltına alınan 32 jandarma itirafçı oldu
14 Şubat 2020 17:49
Sivas'ta 'adliye mahrem yapılanma'sında 4 kişiye adli kontrol
14 Şubat 2020 15:33		 DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşmuş
14 Şubat 2020 14:17
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
14 Şubat 2020 12:53		 FETÖ'den tutuklu Başkan'ın mahkemede ilk ifadesi
14 Şubat 2020 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:32 - Bir İyilik Senfonisi' birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi23:29 - Rekabet Kurulundan Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası23:26 - Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur'an-ı Kerim bulundu23:19 - Öğrencilerden İBB'nin ulaşım zammına protesto: Her şey çok zamlı oluyor22:55 - 400 kişilik komando timi Hatay'a geldi22:20 - Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması22:07 - Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı21:50 - Akşener: Seçimlerde partimizi değil Türkiye'nin geleceğini düşündük21:32 - BDDK duyurdu: Elazığ ve Malatya'da 2021'e kadar...21:28 - AFAD ipli teleferikle hastayı çay üzerinden geçirdi
21:22 - Halkbank aktif büyüklüğünü 457 milyar TL'ye taşıdı21:17 - PKK'lı terörist HDP milletvekilinin evinden çıktı21:04 - '15 Temmuz bu milletin çelikten iradesini göstermiştir'20:58 - Amerikan medyası: ABD ile Taliban anlaştı20:48 - Yerli tohum seferberliği20:45 - MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül20:36 - 'Biricik aşkım' diye pankart açtı, karakola düştü20:22 - Bakanlık, halk sağlığı ile oynayan 74 firmayı açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Bakanlık, halk sağlığı ile oynayan 74 firmayı açıkladı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
MEB'den 'hacker'lık yapan öğrenciye ödül
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
Aynı adaylar 2 bakanlığa birden yerleşti
Hakimin 'Kanal İstanbul' açıklaması yapması etik bulunmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolar kuru 3
derule 1
Selçuk Parsadan 4
tiger woods 2
tarihde bu gün 1
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 1
savcının adliye çalışanlarını dolandırıp kaçması 1
12.02.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 4
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 3
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam