Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

YALOVA BELEDİYESİ: TUTUKLANAN ŞAHIS 41 KEZ DOLANDIRMIŞ Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman: (Tutuklanan zanlı Reşat E.) Bugüne kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği 41 kez, toplamda 1 milyon 428 bin lira Yalova Belediyesini dolandırmıştır