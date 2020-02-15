Hemzemin geçitte kamyonete yük treni çarptı: 1 ölü
|15 Şubat 2020 10:38
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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Nazmi Yıldırım (50) idaresindeki 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 36008 numaralı yük treni çarptı.
Aracı yaklaşık 500 metre trenin altında sürüklenen sürücü Yıldırım ağır yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, 6 Şubat'ta yine aynı yerde yük treninin, ekmek yüklü başka bir kamyonete çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmıştı.
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