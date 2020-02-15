1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hackerler verileri dronelerle çalacak

Experian Türkiye ve Orta Doğu Siber Güvenlik Lideri Dr. Murat Ayaz: Siyasi veya sivil toplum kurumu için çalışıyormuş gibi görünen ve sahte bir link ya da web sitesi üzerinden bağış isteyen hackerlerin 'smishing' (SMS ile oltalama) girişimleri artacak"
 15 Şubat 2020 11:27
Yazdır
Hackerler verileri dronelerle çalacak

- Experian Türkiye ve Orta Doğu Siber Güvenlik Lideri Dr. Ayaz, "Basit bir Pineapple cihazını droneye bağlayan siber suçlular, internete bağlı bir cihazla sokakta yürüyen kullanıcıların kişisel bilgilerini saniyeler içerisinde çalabilecekler." dedi.

İş dünyasının giderek büyüyen dolandırıcılık risklerini ve bu risklerin işe olan etkisini her yıl düzenli olarak rapor haline getirip, sektör bilgisine sunan bilgi hizmetleri şirketi Experian, "2020 Yılı Veri İhlali Sektör Tahminleri"ni, AA muhabiriyle paylaştı.

- 2020 yılında SMS temelli (Smishing) kimlik hırsızlığına dikkat

"Experian 2020 Yılı Veri İhlalleri Sektör Tahminleri" raporuna göre online topluluklara üye olan tüketiciler siber suçlular tarafından hedef alınarak, fon toplama girişimi süsü verilmiş dolandırıcılık mesajlarıyla SMS temelli kimlik hırsızlığı yani 'smishing' tekniğiyle mağduriyet yaşayabilirler.

AA muhabirine konuşan Experian Türkiye ve Orta Doğu Siber Güvenlik Lideri Dr. Murat Ayaz, SMS temelli kimlik hırsızlığına dikkati çekti. Ayaz, "Siyasi veya sivil toplum kurumu için çalışıyormuş gibi görünen ve sahte bir link ya da web sitesi üzerinden bağış isteyen hackerllerin 'smishing' (SMS ile oltalama) girişimleri artacak. Smishing şeklinde dolandırıcılıklarda ipuçlarının geleneksel oltalama e-postalarıyla benzer. Tüketicilere bu tarz eylemlerle karşılaşmaları durumunda imla hatalarına ve kötü dilbilgisi kullanımlarına dikkat etmelerini öneriyorum. Bu yöntemle talep edilen kimlik numaraları veya kredi kartı hesap numaraları gibi kişisel bilgileri içeren mesajlara da yanıt vermemenin en önemli kural olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

- Veriler Gökyüzünde

Veri hırsızlığının günden güne değişime uğradığına değinen Ayaz, şöyle devam etti:

"Herkese açık ücretsiz Wi-Fi sistemleri kuran şehirlerin sayısı arttıkça, Wi-Fi Pineapple teknolojisini kullanan siber suçluların droneler aracılığıyla masum kullanıcılardan veri çalma riskleri de artacak. Park, stadyum ve iş merkezleri gibi kentlerin işlek bölgelerinde mobil erişim noktaları kuran şehirler, siber suçlular için güvenliği sağlanmamış online hedefler haline geliyor. Basit bir Pineapple cihazını droneye bağlayan siber suçlular, internete bağlı bir cihazla sokakta yürüyen kullanıcıların kişisel bilgilerini saniyeler içerisinde çalabilecekler. Bugün ABD'de yasal olarak çalıştırılan 1 milyonu aşkın drone bulunurken Türkiye'de bu rakam 35 bini aşıyor. Kullanıcılar, Wi-Fi bağlantılarına saniyeler içerisinde ulaşabilen hackerlara karşı iki faktörlü kimlik doğrulama ve uygulayacakları şifre koruması ile riskleri en aza indirebilirler."

- Sahte video ve ses kayıtları kişileri, şirketleri ve ülkeleri zor durumda bırakacak

Experian tarafından hazırlanan raporda 2020 yılı veri ihlali trendlerine göre siber suçlular, "Deepfake" teknolojisi yani yüksek gerçekliğe sahip sahte video ve ses dokümanlarından yararlanarak büyük ticari kuruluşların operasyonlarını riske sokacaklar. Rapora göre, ilk kez 2017 yılında Reddit kullanıcıları tarafından Deepfake ismiyle adlandırılan bu yöntem, dijital görüntüleri derinlemesine anlayarak bir zamanlar insanların yaptığı görsel işleri makinelerin üstlenmesini inceleyen bir bilim olarak geliştirildi.

Deepfake teknolojisinin son yıllarda siber suçlular tarafından finans piyasalarından siyasete birçok alanda ciddi risklere neden olduğuna değinen Ayaz ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl ABD'de manipüle edilmiş yönetici seslerinin ABD'li şirketlerden para çalmak amacıyla kullanıldığı en az üç vaka bildirildi. Güvenlik profesyonelleri için asıl sorun, Deepfake videolarına karşı koruma sağlayacak araçların yetersiz olması. Zarar meydana gelmeden önce bunları hızla tespit etmeyi başarabilmek giderek imkansız hale geliyor. Tıpkı sahte haberler gibi Deepfake video ve ses teknolojileri de şirketler, üst düzey yöneticiler ve devlet liderleri hakkında hızla yanlış bilgi yaymak için kullanılarak gerçek ve sahte arasındaki çizgiyi belirsiz hale getirebiliyor. Videodaki kişinin yüzündeki bulanıklık, cilt tonundaki değişiklik ve düzensiz göz kırpmalarını inceleyerek Deepfake videolar tespit edilebilebiliyor. Deepfake algoritmasının videolardaki kişiler çok nadir göz kırpıyorlar."

- Online "Hacktivizm" yasal kenevir ve kripto para sektörlerini hedef alacak

Yasal kenevir alanının da siber saldırılar için tehdit haline gelebileceğini ifade eden Ayaz, şunlara vurgu yaptı:

"Tıbbi amaçlı kullanılan yasal kenevir üreticileri gibi yeni yeni büyüyen birçok şirket, rekabet öncelikleri nedeniyle iş modellerinin asıl bileşeni olan koruyucu siber güvenlik önlemlerine tam anlamıyla yatırım yapamıyorlar. Bu durum şirketleri saldırıya açık hale getiriyor. Grand View Research Inc.'ın hazırladığı bir rapora göre, 2018'de 13,8 milyar değerinde olan yasal kenevir pazarının, 2025'e kadar 66,3 milyara ulaşması bekleniyor. Bu da sektörün siber suçlular için fırsatlarla dolu bir pazar haline geleceği anlamına geliyor. Ayrıca kripto para ticaretinin de kazançlı bir hedef olduğu bir gerçek.

Uzmanlar, kenevir satıcılarının, kripto para şirketlerinin ve çevre kuruluşlarının, toplumda gördükleri kabul ve giderek artan nakit akışları nedeniyle siber suçlular için cazip hedefler haline geldiğini belirtiyorlar. İşte bu yüzden bu sektörler, oltalama biçiminde sahtekarlık, bulut güvenlik açıkları ve rüşvet amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere diğer sektörlerin karşılaştığı tüm siber tehditlere maruz kalabilirler."

Experian raporuna göre, 2019 yılı başlarında hackerlar veri ihlaline maruz kalan bir kripto para işleminde, o dönemde 41 milyon dolara karşılık gelen 7 bin Bitcoin çalmışlardı.

- Mobil Ödemelerde Kimlik Hırsızlığı Ciddi Artış Gösterecek

2023 yılına kadar 4,5 trilyon doları aşkın bir büyüklüğe ulaşması beklenen mobil ödeme sektörünün kullanıcılara sağladığı rahatlığın beraberinde kimlik hırsızlığı risklerini de getireceğini söyleyen Ayaz, "Siber suçlular özellikle konser, festival ve spor müsabakaları gibi büyük etkinliklerin satış sonrası işlemlerinde yaşanacak dikkatsizliklerden faydalanacaklar. Mobil ödemelerin getirdiği rahatlık hem satıcılar hem tüketiciler için cazip görünüyor. Ancak her iki tarafın da kendilerini siber suçluların oltasında bulmamak için son derece dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Dijitalleşmenin her geçen gün giderek büyüdüğünü ve buna paralel olarak dijital dolandırıcılık risklerinin giderek arttığını belirten Ayaz, "Şirketler bu alanda ortaya çıkan zorluklarla başa çıkabilmek ve siber saldırıların etkisini en aza indirebilmek için dolandırıcılıkla mücadele yönetimlerine daha fazla zaman ve kaynak ayırmalı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi
14 Şubat 2020 23:43		 İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
13 Şubat 2020 19:31
Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi
13 Şubat 2020 12:15		 Samsung, Galaxy serisinde yeni amiral gemilerini tanıttı
12 Şubat 2020 22:34
Sosyal medyada ilgi çekmek isteyen 'felaket esprisi' yapıyor
12 Şubat 2020 11:15		 Milli elektrikli trenin gövde üretimleri yapılmaya başlanıldı
11 Şubat 2020 16:27
Depremin etkisini yüzde 80 azaltacak sistem!
10 Şubat 2020 23:36		 Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor
10 Şubat 2020 23:03
Teknoloji şirketleri, Mobil Dünya Kongresi'nden çekiliyor
10 Şubat 2020 22:06		 'İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı'
10 Şubat 2020 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Adliye dolandırıcılarına film gibi operasyon12:46 - Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi12:45 - MHK eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti12:42 - İstanbul'da ekmeğe zam yok12:41 - FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş12:28 - 'EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek'12:27 - HAK-İŞ'ten kadın sendikacı sayısını artırma çalışması12:26 - '12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz'12:13 - KDK'den GİB'e 'onay almadan emekli maaşına haciz uygulamayın' kararı12:00 - 'Hakim ve savcı adayları 6 ayını avukat yanında geçirsin'
11:58 - 13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu11:42 - 'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'11:41 - DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi11:33 - Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor11:33 - '166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk, 3 bin 500 okulla eşleştirdik'11:31 - Van Valiliğinden 'çığ' ve 'düzensiz göçmen' açıklaması11:31 - Dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği 1 milyar liraya dayandı11:31 - Diyanetten 'aile' temalı yarışma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
probis 6
dolar kuru 3
çiçeği burnunda 7
şu an çalan şarkı 6
ponçik 2
çalışma hayatının altın kuralları 7
müşkülpesent 2
hal hatır sormak 3
kelebek 1
bahis siteleri 4
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam