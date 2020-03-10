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Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın genelgesi yayınlanacak. Ulusal kongrelerdeki kişi sayısı kısıtlanmalı.
 10 Mart 2020 17:15
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Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, bakanlığın, yeni tip corona virüs (Covid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''AVRUPA TEDBİRLERİ ALMAKTA GEÇ KALIYOR''

İtalya da genel anlamda önlem almadı. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor halen geç kalmaya devam ediyor. Hiçbir tedbir almadı halen aynı şekilde. Şu an İtalya büyük bir sorun yaşıyor. Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak. Fransa daha büyük sorun yaşayacak. Avrupa'da var olan ilişkimiz her geçen gün yoğun bir ilişki. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz bu virüs tespit edilebilmiş değil. Dün bir örnek vermiştim bu salonda şu an 100'e yakın kişiyiz sarılık veya Hepatit B taşıyıcısı hiç kimse yok demem ne kadar doğru değil ise tetkik yaparak bunu söylemem gerekiyorsa aynı şekilde tespit edilmiş corona virüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sonra çıkabilir. İşin gerçekliği bu. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor. Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor.

''ENFEKSİYONUN DIŞARIDAN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ''

Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor. Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.

''YURT DIŞINDAN GELEN KENDİSİNİ 14 GÜN EVDE İZOLE ETMELİ''

Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz.

TIBBİ MASKE YETERLİ Mİ?

Avrupa'da korkunç bir panik var. İran'dan sonra bölgede de panik havası oluştu. Tahmin edemeyeceğiniz sayıda maske talebi var. Milyonlarla telaffuz edilerek talep ediliyor. İç piyasaya fiyatı yükselten dışarıya bağlantı kuran üretici yaklaşımı gelişti. Vatandaşın ihtiyacı her şeyden önemli maske vb. malzemeye kolay ulaşması sağlanırsa fazlasını ihraç yolunu açarız. 0.2 olan maskenin 7 lira olduğu dönemdeyiz. Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli. Piyasa doymadan bu ihracatın önü açılmayacak.

''CEZAEVLERİNDE YENİ MAHKUMLARIN ESKİLERLE YAN YANA GELMEMESİ GEREKİYOR''

Cezaevlerinde yeni mahkumların eskilerle yan yana gelmemesi gerekiyor. Bu teması önlemeliyiz. Adalet Bakanlığı ile konuyu görüşeceğiz.

KAMU PERSONELİNE YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI MI GELİYOR?

Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın genelgesi yayınlanacak. Ulusal kongrelerdeki kişi sayısı kısıtlanmalı.

''CORONA VİRÜS TANISI KONDUĞU İFADE EDİLEN ABD VATANDAŞI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Covid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirterek, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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