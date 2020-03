Telefon dolandırıcılığında uyarı var, dinleyen yok

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mesaj yoluyla veya çeşitli kamu spotlarıyla bilgilendirme çalışmaları yapmasına rağmen telefon dolandırıcılığı bitmek bilmiyor. Her gün Türkiye'nin her yerindeki adliyelere her gün onlarca şikayet yağmaya devam ediyor.

Son olarak Bursa Gemlik'te asker emeklisi Selami T. ve eşi Türkan T. 236 bin TL dolandırıldı. Soruşturmada sanıklar Hüseyin Aslan, Hüseyin Baydan ve Mehmet Sakin hakkında İstanbul'da dolandırıcılık suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Diğer sanıklar Ali Şalkacı ve Osman Görgü hakkındaki dava ise aynı suçtan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı.

POLİS VE ASKER OLARAK TANITIYORLAR

İzmir'de yaşayan Kadriye D. 15 Temmuz davalarıyla korkutularak 25 bin lira dolandırıldı. Sanıklar Halil Uyar, Sevda Delioğlu ve Şahit Kütükçü hakkında ağır ceza mahkemesinde 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul'da yaşayan Nevzat D. de telefon dolandırıcılarına 83 bin TL kaptırdı. Nevzat D.'yi telefonla arayarak kendisini "Polis Alper" olarak tanıtan şüpheli, 25 günden beri evinin izlendiğini anlattı. FETÖ operasyonları kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik bir operasyon düzenleneceğini söyleyen sözde polis, Nevzat D.'yi kandırdı.

Soruşturmada şüpheliler Mutlu Kurt ve Nevzat Aslan 10 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Telefon dolandırıcılarına mağdurlardan Suna K. 35 bin TL, Halil K. 30 bin TL, Canan G. 18 bin TL, Tuğrul E. 12 bin TL, Ahmet B. 10 bin TL ve Birsen B. ise 6 bin 500 TL'sini kaptırdı. Şüpheliler, kendilerini polis ve asker olarak tanıttı.

Osman Asiltürk