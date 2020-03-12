1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyayı fethettiler, şimdi de koronavirüs için şarkı yazdılar

Türkiye'nin yanısıra dünyanın önemli şehirlerinde verdikleri konser ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Nilüfer Kadın Korosu Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde koronavirüs kontrollerine tabi tutuldu. Avusturya Çekya sınırındaki kontrolden temiz çıkan koro üyeleri, seyahat sırasında kendi yazdıkları koronavirüs şarkısını hep bir ağızdan söylediler. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
 12 Mart 2020 18:14
Yazdır
Dünyayı fethettiler, şimdi de koronavirüs için şarkı yazdılar

Nilüfer Kadın Korosu Viyana ve Prag'da konser vermek için Bursa'dan yola çıktı. Koro, aylar öncesinden planlanan yurtdışı programı kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yola çıktı. Ekip üyeleri tüm tedbirlerini aldı.

Nilüfer Kadın Korosu Başkanı Aysel Gürel, ,Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde yaşantının normal devam ettiğini, tek bir maskeli kişinin dahi olmamasının dikkatlerini çektiğini söyledi. Kendi tedbirlerini alan üyeler Viyana'daki konserin ardından Çek Cumhuriyeti'ne geçerken sınırda kontrolden geçirildiler.

Herhangi bir sıkıntı yaşamayan grup üyeleri, Prag'a doğru seyrederken, otobüste kendi besteledikleri korona şarkısını seslendirdiler. Otobüste renkli görüntüler ortaya çıkarken ekip Prag'da da bir konser verdi.

Koro Başkanı Doktor Aysel Gürel, "Eğer zorunlu olarak yurtdışına çıkacaksanız elbette hijyene dikkat etmenizde fayda var.Zorunlu değilseniz ,gönlünüzün rahat olması adına yurtdışına çıkmayın.

Aslında bilinçli olmamız gereken konu;sadece koronavirus de değil her türlü hastalıklara karşı her zaman hijyenik şartlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bizler Nilüfer Kadın Korosu olarak farkındalık yaşatmak ve bilinçlenme adına ;sosyal medyada ,whatsappda kaynağı belli olmayan,doğruluğu kanıtlanmamış , yalan yanlış bilgilere, ses kayıtlarına itibar edilmemesini, bunların paylaşılmamasını rica ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; doğruluğu kanıtlanmamış bu tür provakatif paylaşımlar insanlarda psikolojik bozukluklara yol açmaktadır. Lütfen,ülkemiz insanlarını düşünüyorsanız;bu tür kasti,kötü niyetli paylaşımları, paylaşarak alet olmayınız. Unutmayalım ki hijyen,sadece koronavirüs de değil,her zaman her yerde gerekli. Bugün koronavirüs yarın başka bir hastalık" diye konuştu.

Ekip üyelerinin besteleyip söyledikleri şarkının sözleri ise şöyle: "Koronodan kontrolden geçtik. Çok şükür sapasağlam çıktık. Çok şükür sapasağlam çıktık. Haydı Korona herkes kendi yoluna, koromuza sakın ola yaklaşma. Haydi Korona herkes kendi yoluna koromuza sakın ola yaklaşma"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Koronavirüs'e doğal çare
12 Mart 2020 18:30		 Korona virüs satışı artırdı: Bir günde 6,5 ton kolonya sattı
12 Mart 2020 16:06
Kolonya satışına kota konuldu... Kişi başı 250 gram!
12 Mart 2020 15:20		 Koronavirüs Bilim Kurulu uzmanlarından hijyen kurallarına uyulması çağrısı
12 Mart 2020 14:23
Uzmanlardan vatandaşa 'ürünlerdeki aşırı fiyat artışını şikayet edin' çağrısı
12 Mart 2020 14:06		 'Satranç sayesinde odaklanma kabiliyeti kazandım'
12 Mart 2020 11:44
Vapur ve meydanda İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, İzmirlileri duygulandırdı
12 Mart 2020 11:11		 Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
12 Mart 2020 10:53
Diş hekiminin mekanik saat merakı
12 Mart 2020 08:43		 Mülteciler: Sınırı geçinceye kadar buradayız
12 Mart 2020 07:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - 'İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek'19:01 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısı 5 saat sürdü19:00 - Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı18:55 - Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı18:51 - Aile Bakanına, 2300 adayı neden göreve başlatmadığını sordu18:46 - Büyükelçilikler adına casusluk davasında iki tahliye18:37 - Samsun Valisi Kaymak'tan korona virüs açıklaması18:33 - Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı18:30 - 'Koronavirüs'e doğal çare18:29 - 'Türkiye SİHA'da süper güç'
18:29 - Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı18:20 - Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı18:19 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:14 - Dünyayı fethettiler, şimdi de koronavirüs için şarkı yazdılar18:09 - Korona virüsünü anlattı diye Çin'e girişi yasaklandı17:59 - AB'den Yunan adalarındaki mültecilere 'para' teklifi17:55 - ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapandı17:46 - Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
Altın fiyatlarında sert düşüş
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
Babacan'ın DEVA'sı Gelecek Partisini 1 puan geçti
Bakan Koca: 2 ay direnelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 1
ense ağrısı 3
ece erken 1
melek mosso 1
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 1
11.03.2020 y.malatyaspor vs trabzonspor maçı 2
mircea lucescu 1
euroleague'in hala sezonu oynatmaya devam etmesi 3
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 5
11 mart 2020 bilim kurulu toplantısı 1
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam