Evden eğitim böyle olacak

Koronavirüs tedbiri kapsamında tatile giren öğrencilerin eğitimi aksamayacak. Öğrencilerin eğitimi uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon üzerinden sürecek. Öğrenciler için kurulacak sistem sınıf ortamını aratmayacak. Sistemde velilere de evde çocuklarını ders başı yaptırmalarında önemli görev düşecek. Eğitimin gün boyunca yapılması planlanırken, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için olacağı da belirlendi. Süreç içerisinde öğrenciler için hareketli videolor da düşünüldü.

DERSLER HAZIRLANIYOR

Türkiye, eğitimin aksamaması için bir dizi önlem aldı. Online şeklinde verilecek sistem sınıf ortamını aratmayacak şekilde planlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sabahçı ve öğlenci olmak üzere belirli zaman dilimlerinde dersleri alabilecek. Uzaktan yapılacak eğitimler gün boyunca olacak. Öğrenciler hangi gün, hangi saatte derslerini görebileceği bir liste oluşturulacak. Derslerin içerikleri konusunda önemli bir kısmını hazırlayan MEB, bu hafta içinde geri kalan içerikleri de tamamlamayı hedefliyor.

VİDEO KÜTÜPHANESİ OLUŞTURULACAK

Yine süreç içinde tüm derslerin içeriğine bir video kütüphanesi de oluşturulacak. Türkiye'nin her yerinde, her öğrencinin ulaşımına ve erişimine açılacak. Veli ve öğrenciler merak ettikleri bütün sorulara eba.gov.tr'den ulaşabilecekleri gibi 444 0 632 nolu telefondan da yine 24 saat erişip bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilecekler.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞA ÖZEL İÇERİKLER

MEB, televizyon kanallarının yanı sıra eğitim bilişim ağı (EBA) adan bütün derslerin içerikleri başta olmak üzere video, animasyonlar da aktaracak. Özellikle bu ağ ile 11 ve 12. sınıflar için üniversiteye hazırlanmaları konusunda içerikler bulunuyor. Bu akıllı sistemler vasıtasıyla öğrencilerin seviye tespitini yapabilecekleri, kişiye özel deneme sınav ile kendi durumunu başka öğrencilerle mukayese-değerlendirme imkanları da olabilecek.

Uzaktan eğitimin adresi EBA

Öğrencilere uzaktan eğitimin verileceği EBA platformu, eğitim sisteminde 'eğitimde fırsat adaleti' olarak tanımlanıyor. EBA ile öğrenciler şu şekilde eğitim alıyor:

PLATFORM YENİLENDİ

MEB, dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriği etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalar ile güncellendi. Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle yeni EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı.

20 BİN ÜZERİNDE İÇERİK

EBA, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden 1.600'den fazla ders ve 20.000'in üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunuyor. Öğrencinin performansına göre bir içerik önerme sistemi bulunan yeni EBA, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz seçeneği sunuyor.

TARTIŞMA AÇABİLİYOR

Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve öğretmenler EBA'ya girip içeriklerden faydalanabiliyor. Öğretmen, EBA üzerinde sınıfa bir tartışma açabiliyor.

AKADEMİK DESTEK SİSTEMİ

MEB, 11 ve 12. Sınıflara EBA Akademik Desteği sağlıyor. Bu sınıf öğrencileri Akademik Destek sistemi sayesinde belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri için özel çalışma programı oluşturuluyor.

EBA'YA NASIL GİRİLİYOR

EBA'ya öğrenciler ve veliler şifre ile girebiliyor. EBA 24 saat hizmet verme özelliğine göre tasarlandı.

Kur'an kursları 2 hafta tatil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Başkanlık tarafından alınan tedbirleri anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığınca il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderildiğini bildiren Erbaş, bu genelgeyle, camiler ve Kur'an kursları başta olmak üzere hizmet yürütülen binaların dezenfekte edilmesi, havalandırılması ve temizliğe özen gösterilmesinin istendiğini belirtti. Erbaş, "Milli Eğitim Bakanlığının okulların tatil edildiğini açıklamasıyla birlikte kur'an kurslarımız iki hafta boyunca, 16 mart'tan 29 mart'a kadar tatil edilmiştir" dedi. Hafızlık eğitimine devam edenlerin de eğitimcilere sosyal medya ve iletişim araçlarıyla ezber vermelerinin sağlanacağını belirten Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri, Avrasya İslam Şurası gibi uluslararası programlar başta olmak üzere seminerlerin ve konferansların da ileri tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kreşler de kapandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

DYK dersleri iptal açıköğretime erteleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs nedeniyle Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi. MEB'in konuya ilişkin hazırladığı yazı illere gönderilecek. MEB, 21- 22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını da erteleme kararı aldı. MEB tarafından yayımlanan takvime Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

10 ülkedeki Maarif Vakfı okulları tatil edildi

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okullarında alınan koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Vakfn 43 ülkede çeşitli düzeyde okullarının olduğunu hatırlatan Akgün, "Eğitim kurumunun bulunduğu ülkenin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önemlere uyuyoruz. Bu kapsamda 10 ülkedeki okullarımızda eğitime ara verildi. Teknik alt yapısı güçlü olan ülkelerde uzaktan eğitim uygulamasına devam ediyoruz. Okul aile birlikleri ile yakın temas halinde kesintisiz eğitim için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

23 Mart'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı A Haber canlı yayınında, eğitimde koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu noktada almaya çalıştıkları önlemler olduğunu ve bu meselenin bir tatil meselesi olmadığını belirten Selçuk, "Çünkü çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı çok önemli" dedi. Öğrencilerin evdeyken eğitimlerinin aksamaması için ilk kez ulusal düzeyde bir eğitim platformu oluşturduklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti: "Esasen ilk hafta nisan ayının başındaki ara tatilin öne alınması şeklinde. İkinci hafta ise koronavirüs dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından önerilen, ön görülen bir durum ve bir hafta da okulların tatil edilmesi ancak bu tatilin boş geçmemesi için de bazı tedbirler alınması söz konusu. Uzaktan eğitim 23 Mart günü başlayacak."

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENECEK

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere bir genelge gönderildi. Genelgede, öğretmenlerin 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağı belirtildi. Yöneticiler ise bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık ders karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri yapmış sayılacak. Yönetici ve öğretmenler, 23-27 Mart'ta ise üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Özel kurslar da dahil oldu

Ziya Selçuk, özel yaygın eğitim kurumu olan çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri, hizmet içi eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumların da 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar iki hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı. Selçuk, bu kurslarda eğitimini tamamlayıp işe girmek için belge almayı bekleyen kursiyerlerin mağdur edilmemesi için sınavlara girmelerinin sağlanacağını belirtti.

Yurtta kalmayanlardan para alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi sonrası yurtlarda kalan öğrencilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kasapoğlu şöyle konuştu: "Arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise 'özel izinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek."