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Korona, Netflix ve Disney'i de vurdu

Korona virüsün etkisi sinema endüstrisini de vurdu. Disney ve Netflix, çekimlerini durdurdu.
 18 Mart 2020 11:57
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Korona, Netflix ve Disney'i de vurdu

Korona virüsünün hızla yayılmasının ardından erteleme ve iptal haberleri üst üste gelirken, devam eden prodüksiyonlarla ilgili önlemler de sıkılaştırıldı.

Bu konuda en önemli adım Disney'den geldi. Disney, hazırlık aşamasındaki neredeyse tüm live-action filmlerinin prodüksiyonunu durdurdu.

Bu karar kapsamında çekimleri devam eden Guillermo del Toro imzalı Nightmare Alley ve Ridley Scott imzalı The Last Duel'in bir süre önce başlanan çekimlerine ara verildi. Disney'in aldığı kararla prodüksiyonu durdurulan diğer yapımlar arasında The Little Mermaid, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Home Alone,'Peter Pan & Wendy ve Shrunk da yer alıyor.

İlk olarak The Falcon and the Winter Soldier'ın prodüksiyonunu durduran Disney, salgının daha da ciddi bir hal almasıyla birlikte Loki ve WandaVision'ın da prodüksiyonunu durdurmak zorunda kaldı. Mecburi olarak verilen bu aranın dizilerin yayın tarihlerini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Disney+'ta yayınlanacak ilk Marvel dizisi olan The Falcon and the Winter Soldier'ın ağustos ayında izleyici ile buluşması bekleniyordu. Aranın uzaması durumunda bu yayın tarihi ertelenebilir.

NETFLİX KUZEY AMERİKA'DA ÇEKİMLERİ DURDURDU

Disney'in neredeyse tüm live-action filmlerinin prodüksiyonunu durdurmasının ardından benzer bir karar da Netflix'ten geldi. Netflix, Kuzey Amerika'daki tüm prodüksiyonları durdurma kararı aldı. Bu karar kapsamında Stranger Things'in ön hazırlık aşamasında olan 4. sezonunun da prodüksiyonuna ara verilmiş oldu. Netflix yapımlarının prodüksiyonuna şimdilik iki hafta ara verildi. Bu sürenin sonunda yeniden bir durum değerlendirmesi yapılarak prodüksiyonların devam etmesine ya da aranın uzatılmasına karar verilecek.
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