Her kesime destek paketi tamam

¥ Afet yaşanan yerlerde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri, bir yıla kadar ertelenecek, ana para hariç, dağıtıcı şirketlerin finansman bedeli, gecikme zammını geçmeyecek şekilde Enerji Bakanlığından sağlanacak.

¥ Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve beş bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

¥ Faaliyet izni almadan ateşli silah üretimi için imalathane kuran, işletemlere üç yıldan beş yıla kadar hapis, beş bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tabancalarının reklamı yapılamayacak.

¥ Korona sebebiyle turizmde kira, kesin izin, kesin tahsis gibi ilave yararlanma bedelleri altı ay ertelenecek. Erteleme zam ve faize tabi olmayacak.

¥ Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1.000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1.500 liraya yükseltildi.

¥ 1.000 liralık emekli bayram ikramiyesi, bayramın içinde olduğu ayda yapılacak.

¥ Konaklama vergisi 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

¥ Turizm bölgelerinde imar planlarına ilişkin Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek.

¥ "Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" mesleklerde çalışanların alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne ilişkin sınav ve belge ücretlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına yönelik uygulama 31 Aralık 2021'e kadar uzatılacak.

¥ Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilecek.

¥ Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükselecek.

¥ İşverenlere sektör ayrımı yapılmaksızın bu yıl ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak

¥ Bahis sitelerine erişim engellenebilecek. Bunu BTK yapacak.

¥ Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek ve bunlara yönelik olarak farklı tarifeler belirlenebilecek.

¥ Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

¥ Çek Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahküm olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak. Taksitle ödeme imkanı verilecek.

¥ Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek adına eksik sürelerini 30 güne tamamlamak için ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışmaları gereken kişilerin süresi sekiz güne indirildi. Kalan bölümü ödeme yükümlülüğü kaldırıldı. Bu sayede ev hizmetlerinde çalışanlar eksik gün için prim ödemeyecek, sağlık sigortasından faydalanacak.

TEK ŞART İŞÇİ ÇIKARMAMAK

Ülkemizi de etkileyen virüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin muhtemel hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım yeni finansal adım başlattı. Buna göre KOBİ'ler başta olmak üzere ticari işletmelere 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Destek, sektör ayrımı yapılmaksızın tüm firmalara açık olacak. Kredi desteği altı ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Başvurular bugün (26 Mart 2020) itibarıyla başlayacak. Yıllık cirosu 0-25 milyon lira olanlara 10 bin, 25-125 milyon lira olanlara 25 bin, 125 milyon ve üzeri olanlara 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" dedi.

Çiftçiye 100 bin TL'ye kadar faizsiz destek

Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde şartlar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanaan Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliğine göre geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon TL olarak belirlendi. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Tebliğ üç yıl geçerli olacak