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Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
 26 Mart 2020 08:52
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Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Memurlar.Net
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