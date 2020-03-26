Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
|26 Mart 2020 08:52
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