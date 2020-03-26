Korona'nın sessiz mağdurları
|26 Mart 2020 08:59
|Yazdır
KİMSESİZ KALDILAR
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Timur Ugan (Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı): "Sokak hayvanları çok zor durumda. Caddelerde kasapların, restoranların etrafında yaşayan hayvanlar vardı. Esnaf besliyordu onları. Şimdi kimsesiz kaldılar. Şu an bizim için de en büyük sorun yiyecek bulmak. Restoranlarla anlaşıp artık yiyecekleri alıyorduk. Şimdi o da kalmadı. Büyük bir market zinciri sağolsun tüketim tarihi geçmiş ürünlerini hayvanları beslememiz için bize veriyor. Ancak bazı zincirler çok duyarsız. Onlar da destek vermeli bu süreçte. İnsanlar yiyecek artıklarını çöpe atmak yerine konteyner yanında uygun kaplara bırakabilirler. Belediyeler de bu konuda duyarlı olmalı. Muhtemel bir sokağa çıkma yasağı halinde arkadaşlarımızın izinli olması için valiliklere başvurmaya hazırlanıyoruz."
KURU MAMA VERİYORUZ
Ramazan Ölçer (Huysuz İhtiyar Hayvan Hakları Derneği Başkanı): "Özellikle restoranlar etrafında yaşayan kedi ve köpekler zor durumda kaldı. Bizim de yiyecek artığı bulmakta zorluklarımız var. Kuru mama ile beslemeye çalışıyoruz. İnsanlar bu konuda daha duyarlı olabilirler. Dernekler hem şehir merkezindeki hem kırsal kesimdeki hayvanları beslemeye devam ediyor."
KUŞLAR DA ETKİLENDİ
Arzu Akgün (Hayvansever-Aktivist): "Kediler ve köpekler gibi parklardaki güvercinler de bugünlerden etkilendi. İnsan eliyle besleniyorlardı. Hem belediyelerin hem de insanlarımızın bu duruma dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama her zaman daha fazlasına ihtiyaç var. Boğaz'daki martılar bile bu durumdan etkilendi diyebilirim rahatlıkla."
BELEDİYE DESTEĞİ ŞART
Işkın Moğol Alçı (Hayvan hakları aktivisti): "Haftada iki-üç gün Kurtköy bölgesinde kırsal alandaki köpekleri besliyorum. Yeni köpekler de bırakılmış bölgeye. Belki kapatılan barınaklardan geldi. Köpekleri hiç bu kadar aç görmemiştim. Belediyelerin bu işe el atması lazım. Gönüllüler zaten üzerlerine düşeni yapıyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'de lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı
26 Mart 2020 10:26
|Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
26 Mart 2020 09:33
|Profesör çocukları için ayrı ev tuttu
26 Mart 2020 09:19
|Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
26 Mart 2020 09:12
|Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
26 Mart 2020 08:52
|İhsan amcanın hikayesi: Kilim dokuyup 6 çocuk büyüttü
26 Mart 2020 08:19
|Koronavirüsü yenen Türk, anlattı: Halüsinasyon görüyordum
26 Mart 2020 07:58
|Koronavirüs 33 yaşındaki Dilek'i de aramızdan aldı
26 Mart 2020 07:41
|Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
26 Mart 2020 06:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Mart 2020 00:52