Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı
|26 Mart 2020 09:24
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Diyarbakır'ın Sur İlçesinde çukur ve hendek olaylarının son bulması için basın açıklaması yaparken teröristlerle polisler arasında çıkan çatışmada kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi soruşturması 5 yıl sonra tamamlandı. Elçi ile polisler Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un hayatını kaybettiği olaylar 41 sayfalık iddianamede ayrıntılı anlatıldı.
Elçi'nin vurulduğu ateş hattında, terörist Uğur Yakışır ile Yakışır'ın yaraladığı sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. oldukları belirtildi. Polislerden hangisinin Elçi'nin ölümünden sorumlu olduğunun tespitinin mümkün olmadığı, ancak kuvvetli suç şüphesi altında oldukları kaydedildi. İki teröristin silahından çıkan mermilerden birinin de Elçi'ye isabet etmiş olabileceği belirtilirken, M.S., F.T. ile S.T.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Yakışır'ın ise 2 polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, S.T.'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 45 yıl hapsi istendi.
Özgür Cebe
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