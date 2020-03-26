Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız
|26 Mart 2020 09:39
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların taahhütlere aykırı uygulamasıyla karşılaşan vatandaşların, durumlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) şikayet hatlarına aktarabileceğini bildirdi.
Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Albayrak, bankaların, iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.
Albayrak, "Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan tüm vatandaşlarımız, BDDK'nin şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." ifadesini kullandı.
- Vatandaş için şikayet kanalları
Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte ise "Kovid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek." ifadesi kullanıldı.
İnfografikte, dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, "https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/" adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı.
Twitter üzerinden ise "HmbSosyalMedya" etiketiyle şikayette bulunulabilecek. Şikayet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası ise "0850 222 23 35" olarak duyuruldu.
Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020
Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/o4RmEdkbEJ
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