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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 89.572,20 puana çıktı
 26 Mart 2020 13:16
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 89.572,20 puana çıktı.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,52 ile spor, en çok gerileyen yüzde 3,13 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün ABD'de 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketinin kabul edilmesine rağmen salgının gidişatına ilişkin belirsizliklerle dünya borsalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'un günün ilk yarısında pozitif ayrıştığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularıyla birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 ve 92.500 seviyelerinin direnç, 88.500 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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