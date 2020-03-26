Sarımsağın kilosu 90 liraya kadar yükseldi
|26 Mart 2020 14:02
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgınına karşı uzmanların vatandaşları bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönlendirmesinin ardından sarımsak fiyatları ikiye katlandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan Perşembe pazarında sarımsağın kilosu 90 liraya ulaştı.
Salgının Türkiye'de yayılmaya başlamasıyla birlikte sarımsağa olan talep de arttı. Talebin yükselmesiyle birlikte sarımsağın fiyatı iki katına çıktı. Pazarda vatandaşı sarımsağın fiyatı konusunda ikna etmekte zorlandığını söyleyen esnaflar, "Korona virüs salgını öncesi sarımsağı 30 liraya alıp, 35-40 liradan satıyorduk. Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından sarımsak fiyatları fırladı. Şuan biz kilosunu 80 liraya alıyoruz. 90 liradan satıyoruz. Halkı sarımsağın fiyatı konusunda ikna etmekte zorlanıyoruz. Bazı vatandaşlar bizi şikayet etmekle tehdit ediyor" diye ifade ettiler.
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