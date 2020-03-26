Samsun ve Tekirdağ Belediyesi personel alım ilanları ertelendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise 50 itfaiye eri alım ilanına çıkmıştı
|26 Mart 2020 14:11
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise 50 itfaiye eri alım ilanına çıkmıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle her iki personel alım ilanı da ertelendi.
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI ERTELEME
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 25.03.2020 tarihli ve 16542 sayılı yazısına istinaden Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmiştir.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIM İLANI ERTELEME
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 26.03.2020 tarihli ve 10950 sayılı yazısına istinaden Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmiştir.
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