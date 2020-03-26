Güney Kore'de koronavirüsü hastalarının yüzde 45'i iyileşti

Korea Herald'ın haberine göre, 104 yeni vaka ile ülkede virüsün tespit edildiği kişi sayısı 9 bin 241'e yükseldi. Ülke genelinde, ilk vakanın görüldüğü 20 Ocak'tan bu yana, Kovid-19 taşıyan 4 bin 144 hastanın tamamen iyileştiği, bunun vakaların yüzde 44,8'ini oluşturduğu belirtildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (KCDC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında toplam 131 kişinin hayatını kaybettiği ve genel ölüm oranının yüzde 1,42 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin yüzde 6,66'sının 70'li ve yüzde 13,94'ünün de 80'li yaşlarında olduğu aktarıldı.

Güney Kore'de, bu hafta görülen yeni Kovid-19 vakalarından 86'sının Avrupa'dan, 45'inin Amerika'dan ve 8'inin Asya'dan geldiği, ülkedeki yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının ise 284 olduğu bildirildi.