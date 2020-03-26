Bakan Albayrak: Kısa çalışma desteği başvuruları başladı
|26 Mart 2020 15:07
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri "kısa çalışma desteği"nin başladığını bildirdi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri "kısa çalışma desteği"nin başladığını ifade ederek, süreçten etkilenen tüm firmaların başvurabileceğini açıkladı.
Söz konusu desteğin çalışanları koruyacağını, firmaları destekleyeceğini aktaran Albayrak, mesajında "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle başvurunun yapılabileceği "https://iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi" internet adresini paylaştı.
- "Kovid-19'a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz"
Albayrak, diğer bir paylaşımında da Türkiye Varlık Fonunun, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladığına dikkati çekerek, "Sinosure, TVF'nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Kovid-19'a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
26 Mart 2020 16:01
|Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi
26 Mart 2020 15:55
|Koronavirüs fırsatçılarına 10 günde 41 operasyon
26 Mart 2020 15:45
|Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemeler
26 Mart 2020 15:19
|Bağlı'nın rektörlük görevi aldığı cezalar nedeniyle sona erdi
26 Mart 2020 15:14
|Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
26 Mart 2020 14:59
|TOKİ'den ev alanların taksit ödemeleri ertelendi
26 Mart 2020 14:25
|Emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlandı
26 Mart 2020 14:15
|TÜBİTAK, Covid-19 konusundaki bilimsel gelişmeler için özel site açtı
26 Mart 2020 14:11
|Samsun ve Tekirdağ Belediyesi personel alım ilanları ertelendi
26 Mart 2020 14:11