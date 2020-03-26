BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı
|26 Mart 2020 16:06
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülkelere "cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.
Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan Kovid-19 pandemisinin kontrol altına alınması kapsamında, hükümetleri cezaevleri ve diğer kapalı alanlardaki kişilerin sağlık ve güvenliğini korumaya davet etti.
Konuyla ilgili Twitter'dan videolu bir mesaj da paylaşan Bachelet, cezaevindeki kalabalıkların azaltılması gerektiğini vurguladı. Bachelet, salgının bakımevleri ve psikiyatri hastanelerinin yanı sıra cezaevlerini ve (göç) geri gönderme merkezlerini vurmaya başladığına dikkati çekti.
"Pek çok ülkede, tutuklama merkezleri (cezaevleri) aşırı kalabalık, bazı durumlarda tehlikeli bir biçimde." ifadesini kullanan Bachelet, hükümetlere ve ilgili makamlara "cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.
- "Ziyaretler de kısıtlanabilir" önerisi
Bachelet, Kovid-19 salgınının önüne geçme adına kapalı kurumlara ziyaretlerin kısıtlanabileceğini ancak bu tür önlemlerin şeffaf şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.
Yüksek Komiser, dış dünya ile temasın aniden kesilmesinin yaratacağı zorluk ve potansiyel tehlikeli durumlara işaret ederek, bazı ülkelerdeki video-konferans görüşmeleri, aile üyeleriyle süresi uzatılmış telefon görüşmeleri ve email haberleşmesine izin vermek gibi alternatif önlemleri gündeme getirdi.
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