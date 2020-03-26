Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
|26 Mart 2020 19:30
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğunluk yaşanan Marmaray istasyonlarına termal kameralar yerleştirildi. Girişte bulunan termal kameralar sayesinde Marmaray'ı kullanacak olan yolcuların ateşleri anlık olarak ölçülüyor.
Kameradan gelen görüntüleri ekran başında takip eden güvenlik görevlileri ateşleri belirli bir derecenin üzerinde olan vatandaşların yolculuk yapmasına izin verilmiyor.
Vatandaşlar ise girişlere yerleştirilen termal kameralardan oldukça memnun. Marmaray'ı kullanan bir vatandaş yapılan yeni uygulama ile ilgili, "Ben ilk gelirken Marmaray'a binmiştim. Fark ettim kamerayı gördüm. Dedim bir şey için burada herhalde kamera. Ama güzel bir uygulama memnun oldum şahsen.
Toplu taşımayı kullanırken bir gerginlik oluyor insanlarda. Hem çok yakın mesafede yolculuk yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda ateşi ölçebilen bir sisteme geçildiyse çok memnun oldum." dedi.
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