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Merkez Bankası Başkanı: Yakından takip ediyoruz

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, koronavirüs salgınının küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Salgının ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması için tedbirler aldık" dedi.
 26 Mart 2020 20:53
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Merkez Bankası Başkanı: Yakından takip ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, katıldığı video konferans toplantısında, "Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından, TCMB Başkanı Murat Uysal ve başkan yardımcılarının, Türkiye Bankalar Birliği ile "Koronavirüs Salgınının Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Alınan Tedbirler" konusunda bir video konferans gerçekleştirdiği bildirildi.

Paylaşımda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarına yer verildi.

Murat Uysal, Merkez Bankası olarak salgın hastalığın küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Mart ayıyla birlikte salgın hastalığın öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörler kanalıyla yurt içinde iktisadi faaliyeti etkilediğinin görüldüğünü ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık. Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır."
Anadolu Ajansı
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