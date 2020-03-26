Otobüsler kapasitesinin yarısını taşıyabilecek
Toplu taşıma araçları artık kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecek. Karar İçişleri Bakanlığı tarafından alındı. İstanbul İl Jandarma ekipleri de bunun üzerine bir denetim gerçekleştirdi. Yolcuları taşıyan otobüsler kontrol edildi.
|26 Mart 2020 21:33
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Koronavirüsten korunmak için önlemler alınmaya devam ediyor. Bir kural da yolcu taşıyan otobüsler için. Şehir içi ve şehir dışı araçlarında kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşımasına karar verildi. Jandarma ekipleri de sabah saatlerinden itibaren denetimlerine devam ediyor.
Denetimler D-20 Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında gerçekleşti. Otobüsler teker teker durduruldu ve kontrol edildi.
Denetimlerde yolcu sayılarından, yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadıklarına kadar çok sayıda kurala dikkat edildi. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların yol izin belgeleri kontrol edildi.
Jandarma ekipleri otobüs sürücülerine ve yolculara, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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