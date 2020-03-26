1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı

Hindistan'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
 26 Mart 2020 23:28
Yazdır
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı

Hindistan'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanları Hint polis sopalarla dövdü. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sokağa çıkma yasağının Hindistan'ı virüsten korumak için alındığı belirtti. Yasağa göre, sadece sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve medya çalışanları sokağa çıkabilecek. Yasağın ise 3 hafta süreceği ifade edildi.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 694 olarak duyurulurken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 olarak açıklandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor
27 Mart 2020 00:38		 ABD, vaka sayısında Çin'i geçti
27 Mart 2020 00:25
ABD'de korkutan koronavirüs tahmini: 4 ayda 81 bin kişi ölecek
27 Mart 2020 00:01		 Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar durduruluyor
26 Mart 2020 22:26
Almanya'da 2 Türk daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
26 Mart 2020 22:01		 İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 oldu
26 Mart 2020 21:50
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 365'e yükseldi
26 Mart 2020 21:46		 'Kovid-19, SARS ve MERS kadar ölümcül değil'
26 Mart 2020 21:03
Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi
26 Mart 2020 20:48		 İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
26 Mart 2020 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:55 - İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı00:53 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:40 - Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi00:38 - İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor00:25 - ABD, vaka sayısında Çin'i geçti00:01 - 27 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - ABD'de korkutan koronavirüs tahmini: 4 ayda 81 bin kişi ölecek23:54 - BDDK: Çağrı merkezi personeli istihdamı artırılmalı23:45 - Prof. Ateş Kara: Alınan tedbirlere uymuyoruz23:44 - İçişleri Bakanlığından semt pazarları için genelge
23:42 - Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı ülkelere ortak mücadele çağrısı23:33 - Üsküdar'da yasaklandı, Karaköy'de manzara değişmedi23:28 - Sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı23:23 - Koronavirüse karşı D vitamininde 'denge' uyarısı23:18 - 'Gıda ve temizlik malzemesi ile ilaç depolamaktan kaçının'23:13 - Yurt dışından gelen 168 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi23:07 - Sokağa çıkma yasağı uygulayan AB ülkesi var mı? İşte tablo22:58 - Bakan Varank'tan 'evinde kalanlara' hediye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
ABD, vaka sayısında Çin'i geçti
27 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
ABD'de korkutan koronavirüs tahmini: 4 ayda 81 bin kişi ölecek
İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
25.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 2
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
dilek tahtalı 2
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 2
bilim kurulu 1
camilerde sela okunması 3
yeraltı şehirleri 1
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
sayenizde 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam