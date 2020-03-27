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Koku almamak korona belirtisi midir?

Koku almamak korona belirtisi midir?
 27 Mart 2020 07:18
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Koku almamak korona belirtisi midir?

Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, koku alma bozukluğunun virüs belirtisi olduğunu söyledi. Hürriyet bu konuyu Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu ile Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye sordu. Onlar ise "Koku alma kaybı tek başına virüs belirtisi değildir" dedi. İşte uzmanların görüşleri:

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Doç. Dr. Aytuğ Altundağ (Kulak burun boğaz uzmanı): "COVID-19'u hafif geçiren veya hiç semptom vermeden geçiren vakaların bir grubunda, koku alma bozukluğu veya hiç koku alamama halleri de gözlemlendi. Amerika ve İngiltere'de birçok doktorun bu şekilde tespitleri var. Kulak burun boğaz uzmanlarının oluşturduğu derneklerin uyarıları var. Biz de kendi hastalarımızın bazılarında bu durumu gözlemledik. 'Koku körlüğü' durumu var. Çamaşır suyunun bile kokusunu alamıyor. Henüz resmi yayınlara girmedi ama böyle gözlemler var. Devam eden süreçte bu durumu daha iyi açıklayabileceğiz."

TEK BAŞINA BELİRTİ DEĞİLDİR

Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu (Bilim Kurulu üyesi): "Böyle bir durum kendi başına doğrudan bir belirti değildir. Sadece koku alma duyusunu kaybetmiş olmak COVID-19 sendromu olarak yorumlanamaz. Öksürük, ateş gibi diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkan bir durum olabilir. Yani diğer belirtiler de varsa bu durum semptomlardan biri olarak kabul edilebilir. Ama her koku alma kaybı, virüs belirtisidir şeklinde bir çıkarım yanlış olur."

LİTERATÜRDE BU YOK

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Bilim Kurulu üyesi): "Bilimsel olarak, koku alma kaybının tek başına bir vaka belirtisi olduğuna dair bir tespit yok. Literatürde henüz böyle bir duruma rastlamadık. Bu daha çok, nezle gibi durumlarda olur. Diğer belirtilere dikkat etmek gerekir."
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